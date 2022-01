Via Coriano, 38 · San Lorenzo in Correggiano

La viabilità è messa a dura prova dall'accesso alla struttura dell'Ausl Romagna per l'effettuazione dei tamponi. Le macchine in fila non riescono ad essere assorbite interamente all'interno del parcheggio e si riversano inveitabilmente sulla viabilità ordinaria bloccando completamente il traffico sulla rotatoria di via Coriano con la via Rodriguez.