La protesta di un cittadino: "Il cimitero di Cerasolo sta letteralmente cadendo a pezzi"

Gallery





Un cittadino scrive alla redazione di RiminiToday

"Sebbene le segnalazioni inerenti le manifeste criticità strutturali del cimitero di Cerasolo (che sta letteralmente cadendo a pezzi), siano state inoltrate, l'amministrazione comunale sembra non sia interessata a mettere in sicurezza l'area. Si vedono crepe nella cinta muraria, dove ci passa un braccio; il tetto della cappella danneggiato da un albero e mai ripristinato; tombe a terra disassate; ossario chiuso che è stato addirittura pavimentato. Il sindaco nel resoconto di fine mandato, ha reso noto che è stato fatto molto e molti sono i lavori portati a termine per la comunità e sono stati spesi e risparmiati tot soldi. Certo è, che tale situazione non è stata risolta e che il problema sarà rimpallato alla prossima amministrazione".