"Delusa dalla sanità, mi hanno dimessa dicendo che avevano bisogno di posti letto ma io non sto bene"

Riceviamo la seguente segnalazione da una lettrice e pubblichiamo:

"Buonasera, vorrei fare una segnalazione verso l'ospedale di Rimini reparto degenza. La spiego in parole povere, sono svenuta per strada in data 1 giugno verso le 16,30, soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Clavicola rotta, ematoma nella parte destra della faccia più 3 punti, non mi hanno dato né anti dolorifico, dopo svariate richieste, ne mangiare, niente di niente, e in data 2 giugno alle 18 mi hanno già dimesso dicendomi che avevano bisogno di posti letto, ma continuo ad avere giramenti di testa e molto male a causa della clavicola rotta, dandomi degli esami da fare RX+TAC nell'arco di una settimana".

Lettera firmata