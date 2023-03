La delusione di un lettore: "E' questi sarebbero i nuovi marciapiedi? Creatività a dir poco oscena"

Gallery





Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore e pubblichiamo:

"Vorrei far notare l'eclatante lavoro di ristrutturazione del marciapiede lungo viale Dante a Riccione. Manodopera vergognosa, degna di beffa da parte dei nostri turisti, unica risorsa per una cittadina volta al degrado ambientale. Probabilmente affidarlo a qualche scuola primaria avrebbe reso il suolo più apprezzabile. Non trovo giustificazione plausibile per tale creatività a dir poco oscena e non voglio immaginarne il costo. Le foto si commentano da sole".

Lettera firmata