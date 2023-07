La delusione di una lettrice: "A Rimini non si riesce ad avere un appuntamento per una visita fisiatrica"

Riceviamo la seguente segnalazione da una lettrice e pubblichiamo:

"Buongiorno, ad aprile mia figlia ha effettuato una visita fisiatrica pediatrica e sul referto era indicato di svolgere fisioterapia con priorità e di prenotare una nuova visita fisiatrica entro dicembre 2023. Fin da subito ho provveduto a prenotare le visite ma le agende erano chiuse, solo a giugno mi hanno indicato che dovevo rifare l'impegnativa visto che quella a mia disposizione non era idonea ma che comunque le agende continuavano a essere chiuse. Mi sono rivolta a un fisiatra pediatrico recandomi in struttura e lo stesso mi ha confermato che le agende per le prenotazioni delle visite fisiatriche sono chiuse su tutta Rimini ormai da mesi e che pertanto per eseguire la prestazione sanitaria dovevo svolgerla privatamente anche in orario di servizio del fisiatra stesso".

"Ho prontamente segnalato all'Urp dell'ospedale di Rimini questo disservizio ma a distanza di 20 giorni la mail non risulta nemmeno protocollata e ovviamente mia figlia non può accedere alle prestazioni sanitarie. Vi sembra normale che nonostante non ci sia più il Covid le strutture sanitarie siano deserte e non vi sia la possibilità di prenotare appuntamenti ma i medici siano in attesa dei pazienti? Ho espressamente richiesto all'Urp di Rimini mediante telefonata come poter fare a farmi rimborsare l'eventuale visita che sosterrò a pagamento visto l'impossibilità di prenotarla tramite il sistema sanitario, ma purtroppo questa strada non si può nemmeno percorrere. Confido che almeno voi tramite stampa riusciate a sbloccare questa situazione assurda che perdura ormai da mesi e su tutta Rimini non si riesce ad avere un appuntamento per una visita fisiatrica di controllo su un minore".

Lettera firmata