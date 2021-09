I volontari ripuliscono il Lago Mariotti-ex Cava dai rifiuti

Chi non vorrebbe un mondo pulito? Dove ogni cestino sia utilizzato per il suo scopo, dove i marciapiedi non siano disseminati di mozziconi di sigarette o cartacce di ogni tipo, dove la plastica, in tutte le sue forme, non sia una minaccia per l’ambiente. Se la cultura ambientale facesse parte di ognuno di noi, non saremmo qui a dover risolvere molti problemi della società moderna, ma purtroppo non è così. Non ancora perlomeno, forse un giorno ci arriveremo. Ma nel nostro piccolo possiamo dare un segnale, che sia da esempio per i più o meno giovani.

Scarpe e abbigliamento comodi, guanti impermeabili e un sacchetto per la spazzatura. È tutto quello che è bastato per contribuire alla pulizia della nostrà città. Il Romagna carp Club e il gruppo civivo di Rimini hanno risposto presenti a questa chiamata e domenica hanno ridato splendore ad uno dei punti verdi più belli della nostra amata Rimini, il Lago Mariotti-ex cava. Questi sono gli eroi dell'era moderna, semplici uomini ma che compiono atti di straordinaria generosità che comporta il sacrificio di sè stessi, allo scopo di proteggere il bene comune. Non possiamo che non applaudire e ammirare questi ragazzi e ringraziarli dal profondo del cuore.

Andrea