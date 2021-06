Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Il Comune di Mondaino riparte dai giovani. Già da alcuni mesi, grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Ali di Farfalle, le politiche giovanili territoriali di Mondaino hanno ripreso vigore, a beneficio del territorio comunale e dei paesi limitrofi. Gli amministratori Bagnoli e Roselli, in prima linea sul fronte culturale e giovanile, dichiarano: La riapertura del Centro Giovanile di Mondaino, gestito tramite convenzione con l’associazione Ali di Farfalle, offre nuove opportunità e spazi di incontro e socializzazione; la speranza è che possa affermarsi e crescere, diventando sempre più un punto di riferimento per i giovani non solo del nostro Comune, ma dell’areale più esteso dell’Alta Valconca”. Il Centro Giovanile Orizzonti, situato in via Roma 58, è aperto tutti i sabati pomeriggio con educatori esperti ed ospiterà tutti i mercoledì pomeriggio, durante l'estate, attività rivolte ai giovani. "Mercoledì d'Artista", una idea nata dalla collaborazione di Ali di Farfalle con Piccola Compagnia Dammacco e Arboreto Teatro dimora. Ogni incontro sarà dedicato a una diversa possibilità di espressione di sé stessi e dei propri pensieri e sentimenti attraverso una creazione artistica. La proposta si arricchirà a partire dal 23 giugno con il progetto "Cantiere Friends" sviluppato dal Teatro Cinquequattrini, curato da Silvia Giorgi e Lucia Giammattei e finanziato dalla L.14 della Regione Emilia Romagna. Un laboratorio con un’ottica di pedagogia teatrale, per sostenere la conoscenza e consapevolezza del mondo interiore, emotivo e relazionale dei giovani. Esperienze di teatro e arte gratuite che si integrano per accogliere tutti i giovani del territorio dell' Alta Valconca. Sinergie che nascono nel Comune di Mondaino per rispondere alle tante necessità dei giovani nel periodo così complesso che stanno vivendo. Ancora a seguire, fino ad arrivare ad agosto, riprenderanno i laboratori di “Mercoledì d'Artista” di Ali di Farfalle, gratuiti e finanziati dal Distretto di Riccione, con attività creative e laboratoriali curate da Georgia Galanti dell'Ass. CelesteRosa. Un modo per tornare a dare voce al territorio. Perché il domani nasce sempre da oggi.