"Il Parco del Mare trasformato in parcheggio selvaggio, regna l'inciviltà"

Spett.le Rimini Today,

scrivo questa lettera per segnalare una problematica urgente riscontrata nel corso del weekend per l'accesso alla spiaggia.

Per riassumere la questione, potrei semplicemente dire che il Parco del mare si è trasformato nel Parcheggio del mare.....

La chiusura per lavori di Piazza Marvelli, con l'eliminazione del parcheggio per gli scooter, e la mancanza di soluzioni alternative, che non paiono ancora disponibili, ha reso impossibile per tantissimi riminesi sistemare il proprio scooter in un'area a ciò destinata.

Nel pomeriggio di ieri mi sono trovata a percorrere il Parco del mare e sono rimasta spiacevolmente colpita dalla visione di centinaia di scooter parcheggiati nell'area destinata al passaggio ciclabile; alla brutta immagine che ne consegue, che rovina un'area destinata al passeggio in tranquillità in un'area riqualificata di recente, si unisce l'intralcio al passaggio di eventuali mezzi di emergenza.

A tutto questo si aggiunge il fatto che i vari Bagni non abbiano predisposto parcheggi sufficienti per le biciclette degli utenti, e tante persone (perdonate, anche parecchio incivili) si siano risolte a lasciarle parcheggiate allacciate ai lampioni del Parco del mare o, peggio ancora, nelle aiuole dello stesso. Auspico che l'Amministrazione comunale riesca a trovare al più presto soluzioni alternative che, a mio parere, andavano studiate preventivamente e messe in atto nel momento stesso dell'inizio lavori.

Lettera firmata