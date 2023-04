Incrocio pericoloso, un cittadino: "Si è troppo distratti alla guida, impariamo a non usare il cellulare"

Un cittadino scrive sul tema della pericolosità dell'incrocio di via Santa Cristina, dove negli scorsi giorni si è registrato un incidente:

"Abito in zona da più di 40 anni e anche prima di trasferirmi mi capitava di passare da lì e non ho mai avuto paura dell' "Incrocio maledetto". L'incrocio in sé non è pericoloso come dicono, altri sono molto ma molto più critici non avendo visuale da alcuna direttrice di marcia; da monte vedi arrivare un veicolo 300 metri prima. Il problema è che, tra chiacchiere e telefonino, nessuno guarda la strada e quindi chi si immette su via Santa Cristina (non dalla parte del cimitero che gode di visibilità eccellente) se è distratto taglia la strada a chi va in direzione mare-monte che, comunque, ha sempre la possibilità di vedere arrivare la macchina che non rallenta allo stop alla sua destra. Il dosso installato, se è più importante telefonare, non sortisce l'effetto dovuto, anche per una salvifica (per l'assessore) assuefazione ai dossi messi ovunque abiti un amico degli amici. Per quanto riguarda la rotonda, simbolo di ideologia, voto di scambio e generatore automatico di inquinamento, lasciamo perdere".

Un cittadino