"Inquinamento acustico dell'A14, chiediamo da tempo i pannelli fono-assorbenti"

Via Pozzetto, 81 · San Giovanni in Marignano

Recita la segnalazione

Abito ad Montalbano comune di Sa Giovanni in Marignano (RN) vi contatto per un problema molto grave cioè l'inquinamento acustico a causa dell'Autostrada. Abbiamo raccolto e depositato firme di tutto il paese e abbiamo discusso con il sindaco, ma ad oggi niente. In pratica dopo aver allargato con la terza corsia l’autostrada, non hanno messo i pannelli fonoaasorbenti contro il rumore come previsto ed non si vive più. Mi rivolgo a voi con la speranza che qualcosa si possa fare. Ho segnalato a varie istituzioni competenti circa un anno fa ma ad oggi niente.

Eugenio Picariello