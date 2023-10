Lampioni non funzionanti in viale Brennero

Via Brennero · San Giuliano

La segnalazione

Alla fine di viale Brennero vicino ai campi da calcio e al sottopasso pedonale, da più di un anno nonostante le varie segnalazioni che io e gli altri abitanti della zona abbiamo fatto telefonicamente ad Enel e al Comune, i due lampioni prima di questo sottopasso non funzionano e nessuno li viene a ripristinare. Anche un altro lampione non funziona a metà viale, o fatto tante segnalazioni ma nessuno interviene, e a causa di questa mancanza di luce e perché è un viale chiuso, alla notte è pericoloso passare e dubbie persone spesso si accampato per spaccio e altre nefandezze. Dobbiamo aspettare che qualche donna venga violentata o qualche persona venga malmenata dagli ubriachi che ci stazionano e poi forse verrà ripristinata la luce o si può intervenire prima che questo accada?