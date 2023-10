Lettera aperta di un cittadino. "Sosta selvaggia e poca sicurezza, Padulli non è un quartiere per ciclisti"

Riceviamo la seguente lettera e pubblichiamo:

"Stimata Redazione, le poche righe della presente lettera aperta per porre in evidenza – ancora una volta – l’esistenza di un problema che scientemente sembra non si voglia risolvere. Si stanno spendendo dei soldi pubblici per consentire un accesso ai Padulli attraverso la nuova rotonda Valentini, e sono stati posizionati nuovi cartelli che indicano la pista ciclabile in via Tosca. Purtroppo molte persone parcheggiano auto e moto lungo la via Tosca sulla pista ciclabile e in divieto di sosta in particolare nel fine settimana la via diventa uno scempio".

"Sig. Sindaco Jamil Sadegholvaad, visto il suo impegno per la mobilità sostenibile, le faccio presente che tutti i giorni la situazione in via Tosca in particolare davanti al bar La cantinetta dei Padulli è la seguente: sosta selvaggia, veicoli parcheggiati sulla ciclabile, causano il restringimento della carreggiata che costringono biciclette e pedoni di muoversi al centro della carreggiata con il rischio di essere travolti e causando disagio agli automobilisti di passaggio in una strada che a breve sarà un accesso importante per il quartiere Padulli. Pertanto la invito a verificare il tratto di pista ciclabile di via Tosca facente parte del percorso della bicipolitana se ha tutti i requisiti e ha superato il collaudo di sicurezza per tutelare i ciclisti e i pedoni, inoltre la invito a far rispettare regole fondamentali di buona educazione civile e sociale in un tratto di strada strategico di accesso al quartiere".

Un cittadino del quartiere.