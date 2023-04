Marecchiese, scrive un lettore: "Servono gli autovelox, troppi incidenti all'attraversamento pedonale"

Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore e pubblichiamo:

"La statale Marecchiese è da tempo nota per la sua pericolosità lungo tutto il tatto fino a Ponte Messa. Ma nel tratto urbano riminese compreso tra la sede centrale di Rivierabanca, Conad e territorio di Spadarlo- Vergiano, la presenza pedoni che percorrono a piedi nei due sensi di marcia e/o per attraversare la strada sono veramente tantissimi proprio in considerazione della diverse attività commerciali presenti sui due lati della strada. Lo stesso dicasi per la presenza di persone che la percorrono in bicicletta. In tale tratto, essendo in prossimità e in uscita dalla città di Rimini, il traffico di veicoli a motori è molto sostenuto e c’è da rilevare che la velocità degli stessi è molta elevata superando di molto il limite di 50/Kmh, con scooter che fanno zig zag, sorpassi a destra e impennate e di tutto e di più".

"Il pericolo molto elevato è costituito soprattutto dai veicoli che provengono da monte in direzione Rimini, che viaggiano a velocità stimabili circa in 90 – 100 Km orari, senza avvedersi del passaggio pedonale citato a raso strada, non dotato di rialzo, peraltro pressoché invisibile perché totalmente scolorito. Tale situazione ha prodotto non pochi indicenti stradali con conseguenze anche gravi alle persone oltre che ai mezzi coinvolti. Tutt’ora quasi giornalmente si verificano sinistri che coinvolgono persone mezzi e persone con conseguenze gravi. Basterebbe fare una verifica presso l’Ufficio Infortunista della Polizia Municipale e della polizia di stato per avere contezza degli interventi eseguiti, peraltro limitato solo a quelli su chiamata con feriti".

"Occorrerebbe quindi intervenire urgentemente per cercare, perlomeno di limitare i danni, ponendo in essere strumenti che possono disincentivare a ridurre la velocità dei veicoli in transito. Uno strumento che può essere di immediata risoluzione può essere senz’altro l’installazione di due autovelox fissi sempre attivi, in entrami i sensi di marcia e altrettanti pannelli luminosi che rilevano la velocità dei veicoli in transito che evidenzi con lampeggio in rosso la scritta che si supera il limite dei 50 orari, e la scritta “rallentare autovelox”. Ritengo che tali strumenti possono essere efficaci dissuasori per i conducenti di veicoli, potendo in questo modo limitare i possibili incidenti di una percentuale elevatissima, limitando in ogni caso i danni a persone e cosa di incidenti avvenuti a ridotta velocità. Ritengo che questo intervento sia alquanto urgente senza attendere attività di ristrutturare l’intero tracciato della statale, che se si attuerà avrà tempi piuttosto lunghi (anni). Si invitano calorosamente il Comune di Rimini. Anas e comunque le autorità competenti alla gestione e messa in sicurezza di tale tratto di strada a prendere i provvedimenti urgenti che necessitano al fine di evitare ulteriori conseguenze su persone e mezzi".

Lettera firmata