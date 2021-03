Di chi è la colpa se i medici veterinari liberi professionisti di Rimini non sono ancora stati vaccinati per il covid 19 ? Oramai è da un anno che visitiamo e curiamo animali con pazienza e costanza, ci adoperiamo in urgenze notturne e festive. Siamo molto spesso chiamati a dover visitare e prestare cure sanitarie ad animali con proprietari in quarantena e malati. Per la legge italiana siamo "personale sanitario" ma per l'Emilia Romagna?