"Mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale e la pista ciclabile"

Da qualche settimana nel nostro quartiere è stato aperto un locale che fa musica dal vivo e che è anche un circolo culturale per anziani; non possiamo che accogliere con estremo piacere questa novità, che rappresenta un’importante occasione di socialità in un quartiere “dimenticato”. Abbiamo però delle perplessità che sono sorte alla fine del concerto di inaugurazione: il circolo culturale è difficilmente raggiungibile sia in bicicletta, visto il pessimo stato di manutenzione della pista ciclopedonale che corre lungo la Marecchiese, sia a piedi, visto che l'attraversamento pedonale più vicino non è per niente illuminato in un tratto in cui le auto sfrecciano ad alta velocità. Non vogliamo che questa splendida opportunità si trasformi nel solito contentino concesso alla buona senza pensare a favorirne la fruibilità, perciò chiediamo all’amministrazione comunale di adoperarsi per mettere in sicurezza, con l’illuminazione e la segnaletica opportune, il suddetto attraversamento pedonale e all’amministrazione provinciale di mettere mano, dopo anni di abbandono, alla pista ciclopedonale di Spadarolo e Vergiano per renderla sicura e fruibile.

Alessio Nucci, portavoce Comitato Spadarolo Vergiano sicure