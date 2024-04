"Ma quali manifesti? Nessuno ha fatto informazione sulla rimozione delle bici da davanti la stazione"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Leggendo il vostro articolo relativo alla rimozione delle biciclette davanti la stazione si apprende tra le altre "Un’azione che è stata accompagnata da una campagna informativa funzionale a comunicare alla cittadinanza per tempo utile l'avvio della misura, attraverso l’affissione di manifesti e la distribuzione di volantini...”. A mio avviso non è affatto così. Durante i numerosi sopralluoghi eseguiti dal sottoscritto non si rileva alcuna affissione/avviso oppure volantini che informino la cittadinanza dell'imminente rimozione delle biciclette. Ho avuto anche modo di parlare con i tassisti che frequentano la zona per lavoro e anch'essi mi hanno confermato di non aver mai osservato alcuna distribuzione di volantini informativi nè di alcuna affissione. Spero non la prendiate a male ma trovo insopportabile leggere cose evidentemente non rispondenti al vero. Quindi, se le cose stanno come riferisco, fareste buona e corretta informazione a ripetere l'articolo con la precisazione che nessuno si sta occupando della campagna informativa in loco attraverso manifesti e volantini per avvisare in tempo gli utenti. Grazie".

Lettera firmata