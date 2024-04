"Pennabilli è la città della poesia e della scienza con illustri personaggi, non certo dei vampiri"

Riceviamo la seguente lettera e pubblichiamo:

"Spettabile redazione, ho letto con incredulità e sgomento la vostra notizia: "i vampiri trovano casa in Valmarecchia". Associare Pennabilli, che ha una storia antica e uomini illustri, con uno sconosciuto che nulla ha a che fare con Pennabilli e ne utilizza il nome per le farneticazioni più strampalate è non solo avvilente ma profondamente ingiusto. È vero che viviamo in una società libera, dove anche il meno dotato può dire in libertà che gli asini volano, ma stare in silenzio di fronte a certe idiozie è veramente impossibile. Abbiamo fatto di tutto per rendere Pennabilli "la città della poesia e della scienza" ma per rovinare questa immagine basta una persona qualsiasi che con un fratello costituisce addirittura una comunità internazionale con l'obiettivo di dare un luogo ai vampiri, ai licantropi, a maghi e stregoni e chi si iscrive a questa associazione "deve seguire il leader". Ci manca l'associazione dei terrapiattisti e poi siamo a posto".

"Spero che l'assessore regionale al turismo non si riferisse a questo tipo di cultura quando, qualche mese fa, tuonava contro il Museo di Informatica di Pennabilli. Vorrei, infine, fare una raccomandazione al nuovo vescovo Domenico Beneventi che si insedierà il 18 maggio a Pennabilli: "Eccellenza, lei che è anche un esperto di didattica digitale e di media education, non si faccia una brutta opinione di noi pennesi. Da un po' di tempo si parla di Pennabilli per fatti che nulla hanno a che fare con la sua storia e con la realtà della sua gente: laboriosa, avvezza alla concretezza di una vita grama, cittadini di una terra di confine, decentrata ma ospitale e aperta. Gente con i piedi per terra che non vuole rovinarsi la reputazione per le sciocchezze e balordaggini di gente di passaggio". Questo mi premeva dire per onorare i personaggi illustri che hanno fatto"grande" Pennabilli: padre Orazio Olivieri, i vari vescovi, il Dalai Lama, Gianni, Tonino Guerra ed altri".



Renzo Baldoni, direttore di Mateureka, museo del Calcolo e del Museo di Informatica di Pennabilli.