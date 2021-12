Per tre coraggiosi il 2021 si conclude con un tuffo in mare

Nonostante la nebbia, una colonnina di mercurio intorno ai 9 gradi e la temperatura dell'acqua appena a 10 gradi un gruppo di amici ha deciso di concludere il 2021 con un tuffo in mare. L'impresa è stata messa a segno nella mattinata di venerdì quando, in una sorta di rito propiziatorio, gli intrepidi si sono ritrovati sulla battigia del Bagno 1 di Rimini per un bagno fuori stagione.