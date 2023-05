La protesta di un cittadino: "Sotto casa ubriachi molesti, urina sulle auto e litigi. Siamo proprio stufi"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera da parte di un cittadino:

"Passano gli anni e mi ritrovo sempre a scrivere le stesse cose. Ho aspettato fiducioso che le vostre parole/promesse si sarebbero tramutate in fatti, prese di posizione nette, da amministratori che proteggono i propri cittadini, verso una situazione bruttissima, imbarazzante e pericolosa. Rientrare a casa ed avere paura di ritrovare queste persone (sempre le stesse facce, tranquille di fare quello che vogliono) che bevono fiumi di alcol e soprattutto ubriachi, spesso litigano, buttano le bottiglie per strada, urinano sulle nostre macchine è una cosa neanche da terzo mondo, veramente umiliante. Non so più che parole usare, cosa scrivervi, cosa dire durante le telefonate di segnalazione. Per l'ennesima volta vi faccio presente che non vogliamo assolutamente vivere in questa condizione di ansia e paura (mia moglie e mia figlia, che ha 4 anni, hanno già assistito più volte a delle scene assurde di queste persone). Bisogna aspettare che succeda qualcosa? Forse effettivamente aspettate questo. Vogliamo i fatti, è nostro diritto e voi avete l'obbligo di prendere dei provvedimenti radicali. Non chiediamo la luna ma solo di vivere sereni".

Un cittadino di via Corso Giovanni XXIII

Lettera Firmata