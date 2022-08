Protesta di una lettrice: "Al concerto sulla spiaggia 5 euro per una bottiglietta d'acqua. Inconcepibile"

Riceviamo da una lettrice e pubblichiamo:

"Durante la settimana di ferragosto ci si aspettano prezzi alti se si va in riviera ma c'è un limite a tutto. Ieri sera mi trovavo presso l'evento musicale Circoloco, Rimini Beach Arena, quando sono rimasta al quanto scioccata al momento di acquistare una bottiglia d'acqua da 0.5 litri e mi sono stati chiesti 5 euro. I drink alcolici costavano 10 euro e comprendo che sia un'occasione per creare un ricarico sul prodotto ma in questo caso si parla di acqua. Ci si trova ad un festival musicale sul bagno asciuga, dove vento, sole e salsedine giocano la loro parte fisiologica nella disidratazione fisica di una persona e lucrare in questo modo su una bottiglietta d'acqua minare mi sembra leggermente disumano. Pongo questa "denuncia" dell'accaduto sperando venga capita l'assurdità del gesto. Per contestualizzare ulteriormente la situazione entrare all'evento costava 25 euro per i residenti e 45 per i non residenti".