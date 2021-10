A Riccione marciapiedi usati come parcheggio

Recita la segnalazione

Ho segnalato varie volte il problema che affligge chi voglia camminare sui marciapiedi di viale Campania a Riccione: auto parcheggiate, tratti dissestati, foglie e rami caduti. Il degrado è evidente, così come la mancanza di educazione, stante la possibilità di parcheggio sulla sede stradale dove non c'è il divieto di sosta e il fatto che la carreggiata, in questo punto, è molto larga. Impossibile camminare in sicurezza sul marciapiede o spingere carozzine di bambini o persone con handicap; si è costretti a transitare direttamente sulla sede stradale. L'inciviltà di chi parcheggia sul marciapiede è tollerata dalla polizia municipale che è intervenuta una sola volta, con un avviso bonario ai trasgressori. Insomma, possibile che nessuno abbia a cuore i diritti dei pedoni e che le regole del vivere civile siano finalmente rispettate?