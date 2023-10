Rivabella, scrive un gruppo di residenti: "Non distruggete un'area verde per 100 appartamenti"

Riceviamo la seguente lettera aperta da parte di una rappresentanza di residenti di Rivabella e pubblichiamo

"Buongiorno sindaco, sono una cittadina del comune di Rimini e sua elettrice che insieme a un gruppo di residenti di Rivabella ha deciso di scriverle questa lettera. Sebbene domiciliata attualmente a Madrid con incarico temporaneo al Ministero degli Esteri, martedì 3 ottobre ho seguito in collegamento WhatsApp l’incontro tenutosi a Rivabella presso l’hotel Étoile durante il quale sono stati presentati dagli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli alcuni interventi da loro definiti di “riqualificazione” della zona. Ascoltarli da questa capitale mondiale e sentire parlare di distruggere un’area verde come quella degli ex orti di Rivabella in cambio di 100 appartamenti e parcheggi è suonato veramente anacronistico. Oltre alle difficoltà che la realizzazione di questo progetto andrebbe a causare alla viabilità di via Coletti e dell’intera zona abitativa limitrofa, è sconvolgente prendere atto della superficialità delle soluzioni proposte da questa amministrazione e della totale indifferenza con cui si pretende di distruggere una porzione di verde, unico polmone per la zona di Rivabella. In un periodo così critico per l'ambiente e la salute delle persone, con un crescente innalzamento termico del pianeta, oltre all' inquinamento atmosferico e acustico che ci circonda, la nostra amministrazione decide di distruggere un'area verde così importate e in totale contrasto con le direttive dettate dalle normative urbanistiche che parlano di riuso e rigenerazione del territorio, con la finalità di contenere il consumo del suolo".

"Ê un dato che Rivabella abbia bisogno di parcheggi, soprattutto a seguito degli interventi sul lungomare denominati di “riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’arenile, in cui sono stati realizzati percorsi ciclopedonali, spazi pubblici ad uso sportivo e ludico”, ma che ovviamente hanno fatto sparire tutte le aree di sosta destinate alle auto. Noi residenti ci interroghiamo su quale attrattiva potrà offrire Rivabella al turismo, principale fonte di reddito dell’intera città, una volta apportate queste modifiche devastanti, perché le conseguenze saranno una viabilità ancora più disastrosa, e un’assurda cementificazione che comunque non risolve il problema dei parcheggi. Non può essere questo dunque l’atteggiamento, né queste le idee politiche, di chi ha candidato Rimini capitale della Cultura. Ma di soluzioni ne esistono molte altre e sicuramente meno impattanti con l’ambiente urbano. Ad esempio non è stato assolutamente considerato che, nell’ottica del riuso e della rigenerazione del territorio, l’area su cui insiste la chiesa sconsacrata di Rivabella potrebbe essere oggetto di un project financing, così da realizzare un parcheggio multipiano anche in soluzione interrata che garantirebbe il soddisfacimento dello standard dei parcheggi, sia per le attività commerciali collocate in via Coletti, sia per le attività alberghiere del lungomare, che per gli abitanti dei comuni limitrofi (es. Verucchio, Santarcangelo) che a causa delle inesistenti aree a parcheggio sono costretti a scegliere altre zone per trascorrere una giornata al mare".

"Inoltre - senza dimenticare giustamente il tema di salvaguardare i diritti edificatori acquisiti dai proprietari delle aree bloccate negli anni dalle varie amministrazioni - va ricordato che i cittadini tutti hanno diritto di vivere in salute, ed è dovere di chi ha scelto di spendersi per la politica di questa città trovare soluzioni intelligenti e non scorciatoie come il progetto peggiorativo presentato martedì sera. Non ha letteralmente senso presentarsi come i promotori di un futuro sostenibile, dipingendo Rimini come la città che punta verso nuove attrattività turistiche all’interno di una infrastruttura verde capace di restituire ai luoghi la loro originaria vocazione naturalistica e marinara e poi distruggere senza batter ciglio un’area che, utilizzata in origine come orti, è divenuta negli ultimi 50 anni una meravigliosa area verde. A tal proposito vorrei farle notare che rendere pedonale un tratto di mare e piantare qualche ciuffo d’erba qua e là, costruire un parco giochi con terreno sintetico e plastica non è minimamente equiparabile al benessere e alla valorizzazione apportati da un’area di verde naturale che esiste dai prime del ‘900 e che ha solo bisogno di essere curata. Basta passare qui una sera d’estate per rendersi conto che questi ettari di verde regalano frescura, silenzio e tranquillità a tutti gli abitanti della zona, oltre ad accogliere una fauna unica come gli aironi cenerini".

"E dunque ragioniamo su questa area verde per voi sacrificabile: se proprio sentite la necessità di costruire qualcosa su quest’area, allora questo potrebbe essere la nuova sede del Ceis, all’interno del Parco degli Orti, dove un potenziamento dei collegamenti con la pista ciclabile e i vari parchi della città, ingloberebbero la zona in un vero Anello Verde Urbano ciclabile, rendendo così la città “…fruibile nel segno della mobilità dolce” e in generale migliorando la qualità della vita di tutti, ma in primo luogo delle bambine e dei bambini che frequentano la scuola materna e primaria di Rivabella, le cui aule ora si affacciano su una via ad alto traffico e quindi alto inquinamento, com’è via Coletti. Ed ecco che l’indennizzo ai proprietari potrebbe venire dall’assegnazione dei lotti delle scuole - molto più appetibili perché situati sul mare - in cambio dei lotti del parco".

"Sulla spinosa questione riguardante la carenza di aree di sosta lungo tutto il tratto di via Coletti, è assolutamente doveroso puntare sulla costruzione di parcheggi sotterranei a gestione automatica, così come sono stati realizzati ad esempio a Cesena, ad impatto zero sul paesaggio, e prevedere di collocarli non solo all’inizio di Rivabella lato San Giuliano, come da voi prospettato, ma anche in prossimità di piazza Adamello, aumentando così il numero dei posti auto e allo stesso tempo venendo incontro alle esigenze espresse dai titolari delle attività commerciali dislocate lungo la via Coletti, esercenti che martedì sera hanno sottolineato chiaramente l’inutilità del progetto di intervento presentato. Anche queste opere inoltre potrebbero essere concesse in project financing ai proprietari dei terreni in cambio della salvaguardia e tutela del Parco".

"Signor Sindaco, esistono altre soluzioni, sicuramente molto meno aggressive di quella proposta dalla vostra amministrazione e più lungimiranti perché in tutela dell’ambiente e della salute di tutti i cittadini. Poiché anche Papa Francesco ci invita a riflettere a non stancarci di adoperarci per la drammatica urgenza del cambiamento climatico, la invito dunque con questa lettera, sottoscritta da tanti residenti, a non distruggere il Parco degli Orti di Rivabella, ma a farsi garante dell’impegno politico preso con la cittadinanza, riqualificando quest’area come luogo di Cultura e di accoglienza per i suoi abitanti e per i turisti, facendone un parco curato e ospitale, nel rispetto dell’ambiente e degli animali che già lo abitano".

Sottoscritta da una rappresentanza dei residenti di Rivabella