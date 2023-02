Scrive un lettore: "Ma quali conquiste ecologiche, a Viserba cementificata l'unica striscia verde"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile direttore,

voi descrivete le opere nel camping ex Italia di Viserba come una grande conquista ecologica. Verificate invece cosa è avvenuto in via Montegrappa dove l'unica striscia verde certamente di Viserba (che consentiva il ricambio d'aria anche alla zona retrostante) è stata cementificata per includervi Bungalows ed altri "servizi" in spregio alle intenzioni di conservare le ultimissime (davvero ultimissime) zone non antropizzate della zona.

Non solo qualora in spregio alle leggi che tutelavano, come la legge Galasso,le zone prospicienti al mare, ma in spregio al buonsenso ed ad un minimo (veramente minimo) senso ecologico che avrebbe dovuto impedire ogni miserabile speculazione su quel poco che rimane. Stupitevi anche voi pregiati cronisti se vota solo il 40% degli elettori, il popolo ci vede e ci vede bene".

Lettera firmata