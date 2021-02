La scuola secondaria "Ic Ospedaletto" si prodiga per i nostri ragazzi, critiche ingiuste

Recita la segnalazione

Sono una mamma di due ragazzi che frequentano la scuola secondaria di IC OSPEDALETTO. In queste due settimane è stato tutto un susseguirsi di tamponi, classi in quarantena e in osservazione. Le chiamate e le e-mail di disapprovazione pervenute alla segreteria sono state molte e alcune volte poco gradevoli, per non dire altro. Io invece vorrei segnalare che l'istituto ha superato a pieni voti e con lode l'ispezione da parte dell'ASL con tanto di complementi. La realtà è che in questo momento criticare (a volte in malo modo) chi si sta prodigando giorno e notte per i nostri ragazzi non lo reputo corretto. La scuola non solo ha sempre lavorato in sicurezza, ma sono certa che i nostri ragazzi siano più al sicuro quando sono a scuola che non a casa. Hanno attivato subito dal giorno dopo la didattica a distanza per tutte le classi, addirittura per i ragazzi con insegnanti di sostegno, delle sessioni a parte in contemporanea. Vogliamo invece parlare e considerare che alcuni genitori non hanno obbligato a fare i tamponi i loro ragazzi. Nel pomeriggio si vedono spesso gruppetti allegri senza mascherina e alcuni che erano anche in quarantena! Reputo che l'Istituto IC OSPEDALETTO meriti un trafiletto di merito e che tutti questi genitori possano capire quanto lavoro e dedizione ha la scuola per loro, incoscienti compresi.