"Serve precauzione, sbagliato aumentare i limiti di sicurezza dell’esposizione a campi elettromagnetici"

Riceviamo la seguente lettera dall'assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini Anna Montini e pubblichiamo:

"Gentile direttore, il Comune di Rimini condivide in pieno i rilievi espressi nei giorni scorsi da comitati e associazioni del territorio riminese in una lettera inviata alla Regione Emilia-Romagna. In tale missiva, questa rete associativa particolarmente sensibile ai temi dell'installazione degli impianti per la telefonia mobile e della tutela della salute dei cittadini, si esprime la legittima preoccupazione e contrarietà circa la volontà dell'Esecutivo centrale di applicare l’articolo 10 del DDL Concorrenza che prevede l’innalzamento degli attuali limiti di esposizione a campi elettromagnetici da 6 a 15 volt/metro”.

"Questa modifica segna infatti un distacco significativo dall’obiettivo di promuovere una logica precauzionale finalizzata a ridurre l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici la quale, nel lungo termine, potrebbe avere delle conseguenze negative. L’incremento dei limiti, infatti, rischia di avere delle ripercussioni sulla salute pubblica, visto che in numerosi studi e ricerche scientifiche si raccomanda di attenersi a livelli di bassa esposizione".

"In Italia, inoltre, un aspetto delle norme attuali in questa materia è particolarmente negativo ed è quello della misurazione dei valori come media sulle 24 ore il che fa sì che, nel caso in cui si confermi l’innalzamento dei limiti a 15 volt/metro come proposto nel decreto del 30 dicembre 2023 ma soggetto a consultazioni, di fatto durante la giornata potrebbero esserci valori ben più alti. È da sottolineare che negli altri paesi europei, in generale, il rispetto dei limiti viene valutato con una misurazione basata sulla media di 6 minuti lungo tutta la giornata".

"Ecco perché è fondamentale mantenere degli standard che mettano al centro il principio precauzionale per l’intera collettività, la quale deve essere il parametro di riferimento primario di qualsiasi innovazione si voglia attuare. Ricordo che, come amministrazione comunale, è da tempo che abbiamo assunto (e rafforzato) il nostro impegno per una gestione il più possibile responsabile di questa materia, date le norme vigenti e le procedure che prevedono - in primis - la conferma di specifiche localizzazioni nel territorio degli impianti per la telefonia mobile, da parte di ARPAE e di AUSL. In questo contesto, abbiamo revisionato lo specifico regolamento per l’installazione degli impianti per la telefonia mobile per sottoporli ad una pianificazione supervisionata anche con il supporto di una società di consulenza esterna specializzata. Tenendo conto della complessità delle norme italiane ed europee, il nuovo regolamento supporta la nostra attività amministrativa e monitora l’installazione degli impianti stessi. Il regolamento, ad esempio, impone che entro il 30 settembre di ogni anno i gestori delle compagnie telefoniche e le tower company presentino agli uffici del Comune il proprio piano di sviluppo della rete, con proposte circa la localizzazione degli impianti, le aree di ricerca per i nuovi insediamenti, le richieste di co-siting o eventuali modifiche sugli impianti già presenti che poi gli uffici comunali, insieme alla società di consulenza specializzata incaricata, valutano attentamente prima di proporre il piano delle localizzazioni ottimale al Consiglio Comunale".

"Ma quanto mette in campo un Comune, che sia Rimini o ognuno degli altri 8mila d'Italia, può poco se a livello legislativo si aumentano di più del doppio i limiti di sicurezza dell’esposizione a campi elettromagnetici. Alla luce di tutto ciò, mi allineo all’appello dei comitati locali all’insegna della prudenza, e chiedo alle Istituzioni sovraordinate e in particolare al Ministero della Salute e al Ministero dell’ambiente di farsi carico di questo appello".

Anna Montini - Assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini