Lo sfogo di un cittadino: "Fate qualcosa per piazza Ferrari, stufi di spaccio e risse in pieno giorno"

Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore e pubblichiamo:

"Buongiorno,

ormai da diversi anni noi abitanti di Borgo Marina viviamo in una situazione di disagio, degrado e paura. A qualsiasi ora di giorno e notte non manca gente appostata a bere e far uso di stupefacenti, che, non di rado, innesca mini risse. Ultimi episodi, giusto di esempio, uomo ubriaco che litiga con i suoi connazionali, urina in mezzo alla strada (senza nascondersi) e lancia una bottiglia di amaro tra i passanti. Ogni pomeriggio al lato della biblioteca sono soliti bivaccare a bere e fare scambio di sostanze un gruppetto di ragazzi, che di frequente litiga tra di loro. L'altro pomeriggio (in pieno giorno, intorno alle ore 17) in via Tosi è scoppiata una rissa tra tre ragazzi, uno dei quali minacciava gli altri con una bottiglia di birra. In piazza Ferrari già dal primo pomeriggio si riuniscono, accanto ai nostri bimbi che giocano, un gruppetto di ragazzi che, sulle panchine, è solito consumare alcolici e fare scambio di stupefacenti. Questi solo alcuni degli ultimi episodi. Siamo stanchi di assistere a queste scene e, soprattutto, di farle vivere ai nostri figli. Non è possibile aver paura di ritornare a casa in pieno giorno e in pieno centro, in una città come Rimini. Puntualmente chiamiamo le forze dell'ordine, che non sempre intervengono o, comunque, non in maniera tempestiva, arrivando quando ormai gli episodi di violenza sono terminati e, quindi, non potendo fare nulla. Unica amara constatazione, se il comune e la Polizia locale non intervengono, è lasciare le nostre case e trasferirsi in altre zone della città, lasciando il centro in balia di questi soggetti poco raccomandabili".

Lettera firmata