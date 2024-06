"Se non si taglia l'erba arrivano e ho visto i serpenti, fate qualcosa nella zona Padulli"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Sono stato invitato a fare presente la presenza di un serpente nella zona dell'industria di Valentini. Venerdì scorso poco prima della rotonda che porta allo stabilimento un serpente di colore quasi nero attraversava la strada direzione Ravenna. Erano più o meno le 16,30. Già una ventina di anni fa avemmo problemi nella zona Padulli con una invasione di serpenti. Nel parco Valentini l'erba non è stata ancora tagliata, è facile trovarsi in compagnia degli amici serpenti. Grazie per l'attenzione, porgo cordiali".

