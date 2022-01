Tampone di fine isolamento in farmarcia, tempi troppo lunghi dall'Ausl per la liberatoria

Come ampiamente pubblicizzato da lunedì (10 gennaio) è possibile effettuare i tamponi di fine isolamento direttamente in farmacia e senza richiesta da parte del medico curante. Quindi lunedì mattina alle 11,30 mi sono presentato presso una farmacia di Rimini e, dietro la compilazione di un apposito questionario di fine isolamento, ho fatto il tampone risultando negativo. Nel pomeriggio di lunedì ho ricevuto un Greenpass valido 48 ore (mi scade mercoledì 12 gennaio ore 11,30). Da allora non ho ricevuto niente altro, nessuna liberatoria da parte dell'Ausl che mi permetta di uscire dall'isolamento e tornare al lavoro né nessuna altra comunicazione. La farmacia mi ha detto di aspettare, il mio medico curante mi dice di aspettare, contattare l'Ausl è impossibile. Mi trovo solo io in questa situazione? Quando ne uscirò?