Turisti con le valigie in mezzo alla strada. "Nuovo sottopasso senza marciapiedi, situazione pericolosa"

Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore di RiminiToday e pubblichiamo:

"Al nuovo sottopasso a Viserba, che collega i parcheggi in zona Conad con la fascia turistica a mare, non sono stati fatti i marciapiedi per cui i pedoni che magari arrivano in autobus (il parcheggio è proprio a monte del sottopasso) sono costretti a transitare in modo assolutamente pericoloso. È vero che vi è un divieto di accesso proprio per i pedoni, ma il sottopasso pedonale posto più verso Bellaria, non è immediatamente utilizzabile, peraltro neppure segnalato. Basterebbe poco per metterlo in comunicazione, ma evidentemente a Viserba le opere che vengono realizzate non hanno una pianificazione preordinata, come per esempio la piscina, ma sono spot senza una precisa programmazione".

Lettera firmata