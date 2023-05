Urla, litigi e vandalismo, la rabbia di un residente: "Spadarolo terra di eccessi e nessuno fa niente"

Spadarolo chiede più sicurezza e controlli. Specialmente sulla Marecchiese. L’ennesimo appello arriva da Alessio Nucci, presidente del Circolo Rimini Forese. A suo avviso la situazione nella zona è sempre più complicata e si moltiplicano i casi di vandalismi. “Dal 2020 segnaliamo alle autorità competenti come Spadarolo sia diventata difficilmente vivibile dai residenti - scrive Nucci -, bande di ragazzini che scorrazzano la notte, danneggiando proprietà pubbliche e private, attività e traffici molto sospetti, litigi e urla a tutte le ore del giorno e della notte, personaggi che, seguiti dagli assistenti sociali saltano sulle auto e girano minacciosi con le tronchesi”.

I casi si sommano e sono già stati denunciati anche nel recente passato: “Sono situazioni ripetutamente denunciate, anche direttamente all'allora questore di Rimini De Cicco e all'amministrazione Comunale, insieme a tutte le altre problematiche che da anni affliggono sia Spadarolo sia Vergiano, in quel tratto di Marecchiese che viene tristemente chiamato "La strada delle croci".

“Come al solito però in cambio sono arrivate solo promesse dalla precedente amministrazione e rifiuti di dialogo con il sottoscritto, che ero portavoce del comitato di zona. Nel frattempo continuano i traffici sospetti, i danneggiamenti, i comportamenti irresponsabili per strada e gli incidenti, gravi e meno gravi, soprattutto all'altezza dello spartitraffico posto di fronte al bar Cecchini, dove basterebbe un'illuminazione notturna decente (richiesta da anni) per risolvere la situazione. Di sicuro non ci accontentiamo di due autovelox finti e di un dosso rallentatore ottenuto dopo anni di richieste, chiediamo soluzioni serie a problemi che evidenziamo da tempo”, conclude Nucci.

Zoccarato (Lega): "Tensione alle stelle"

Su input di un gruppo di residenti, durante la prossima seduta consiliare, il consigliere comunale Matteo Zoccarato (Lega) annuncia che interrogherà l'amministrazione comunale sul tema. "Da diversi anni, chi vive in quella zona, lamenta realtà drammatiche, anche tramite denunce ed esposti. Sono all'ordine del giorno infatti furti, danneggiamenti, urla e schiamazzi, accensione di fiamme libere, attività di spaccio e consumo di stupefacenti, esplosioni di petardi e utilizzo improprio di pistole scacciacani, inseguimenti e risse, cani di stazza importante lasciati liberi senza guinzaglio e museruola nel parco dove giocano i bambini, e tanto altro ancora".

Il consigliere aggiunge: "La tensione sociale è alle stelle - aggiunge -, e non è raro che chi tenta di ribellarsi a queste dinamiche, venga direttamente minacciato e subisca insopportabili "dispetti"; nel corso degli anni diversi residenti hanno venduto per la disperazione. È necessaria un'operazione di presidio e controllo mirata, anche tramite l'utilizzo di telecamere e di concerto con Acer, per porre un freno a questa ignobile situazione prima che l'incidente oramai annunciato si manifesti".