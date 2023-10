"Via Celli è allo sfascio e continuano a verificarsi incidenti. Il Comune intervenga al più presto"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"L’associazione quartiere 5 ha sollevato la questione dell’abbandono di via Aldo Celli a Viserba. Mentre sui social e sui giornali si legge di interventi fatti dall’amministrazione su varie strade e vie di Rimini, piccole e grandi, si continua a leggere anche di programmazione di interventi futuri per l’anno 2024, nulla riguardo via Celli. I residenti si chiedono come sia possibile che l’amministrazione comunale non si attivi dopo tutte le varie segnalazioni fatte negli ultimi anni? Il limite dei 30 chilometri orari e la portata di 10 tonnellate con il centro ambientale Hera presente sono praticamente inefficaci in quanto i semplici bilici di Hera a pieno carico superano le 30 tonnellate, gli stessi mezzi di Hera e delle cooperative associate non rispettano nessuno dei limiti imposti; lo stesso risultato lo abbiamo con i privati che con i loro veicoli sfrecciano pericolosamente per la via. La strada è ormai allo sfascio con parti slamate, buche e crepe pericolosissime. Incidenti più o meno gravi continuano a verificarsi. Del progetto esistente ormai da più di vent'anni che collegherebbe il centro ambientale a via Grazia Verenin non se ne sente più parlare, progetto che risolverebbe notevolmente il problema del traffico".

"Via Celli è una piccola via (larga non più di 3 metri e lunga poco più di un chilometro) che collega Viserba alla statale 16, percorsa soprattutto nei periodi estivi da ciclisti e pedoni per arrivare al McDonalds e a Italia in Miniatura; risultano più di 20 bambini residenti che la percorrano quotidianamente in passeggino, a piedi e in bicicletta. L’associazione Q5, i residenti, chiedono un incontro sul posto da parte del sindaco/amministrazione comunale per rendersi conto della situazione cercando di intervenire al più presto con delle soluzioni definitive".

Il presidente Associazione Q5 e il direttivo

Claudio Mazzarino