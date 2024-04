Viaggio "allucinante" sul Metromare, la segnalazione: "Degrado e insicurezza, servono provvedimenti"

La segnalazione di un lettore di RiminiToday punta il dito contro il Metromare che, secondo il racconto, soprattutto nelle ore notturne del fine settimana diventa un ricettacolo di sbandati. Nella testimonianza che ci è arrivata la storia di un viaggio "allucinante", tra degrado e maleducazione, che ha costretto il viaggiatore a scendere dal mezzo pubblico e chiamare un taxi.

Spett.le Rimini Today

"Scrivo questa lettera per portare all’attenzione una situazione decisamente da non sottovalutare e per la quale è necessario che si prendano urgenti provvedimenti da parte dell’Amministrazione comunale, Prefettura e l’azienda di trasporto locale Start Romagna.

Sono un utente frequente del MetroMare tra Riccione e Rimini, in particolare nelle ore serali del weekend di rientro a casa e sabato 13 aprile scorso è accaduto l’ennesimo fatto che mi ha fatto decidere di scrivere per portare a conoscenza la situazione. Premetto che non sono più giovane, ho 60 anni, per cui la percezione del pericolo è quantomeno razionale e ragionata".

"Di seguito descrivo quanto accaduto. In sostanza ho preso, assieme a degli amici, l’ultima corsa da Rimini a Riccione che parte a mezzanotte e, come in altre occasioni passate, la corsa era strapiena di gente, molte delle quali non hanno pagato il biglietto. Ma questo è niente, perché diverse persone bivaccavano a bordo con in mano bottiglie di vetro di alcolici, bevendo e urlando con accenni di risse come se fossimo allo stadio, alcune addirittura fumavano e altre ancora creavano confusione (una addirittura ha vomitato a terra). Tutto questo accadeva a bordo, senza nessun controllo o la presenza delle forze dell’ordine, tanto meno alle fermate principali. Ho avuto una forte sensazione di Pericolo , percepita non solo da me ma anche dalle poche persone salite regolarmente convalidando il biglietto. Ero talmente preoccupato che ho deciso di scendere prima perché non mi sentivo affatto sereno e ho chiamato un taxi".

"Tale situazione, condivisa pienamente dai miei amici è accaduta anche in passato, tutte le volte che sono salito sul MetroMare di sera (in particolare sull’ultima corsa). E siamo solo in aprile, perché in estate è anche peggio. Mi chiedo come sia possibile un tale degrado, senza nemmeno una pattuglia a bordo (almeno nelle corse più “sensibili” o alle fermate principali). Se questa è la premessa, io non credo che prenderò più il MetroMare perché il disagio e la paura erano evidenti. Ripeto, non sono uno sprovveduto ma un semplice cittadino che sa stare al mondo e che utilizza i mezzi pubblici per spostarsi. Mi rivolgo alle Amministrazioni comunali, alla Prefettura, alla Questura e a Start Romagna di intervenire al più presto per arginare questi fenomeni decisamente non piacevoli, perché non è di certo un bel biglietto da visita per la nostra città".

Lettera firmata