Oltre 12mila invitati alla Festa per le settantacinque candeline dell’Uisp

L’appuntamento è fino al 25 giugno a Rimini e Riccione, con i Campionati nazionali Uisp e tante proposte di sport e divertimento. Ieri è stato il momento del taglio del nastro per il Villaggio Uisp 75: dall’8 al 25 giugno infatti tra Rimini e Riccione, 12.000 sportivi e sportive saranno i protagonisti della Festa con cui l’Uisp nazionale celebrerà il 75° anniversario della sua nascita. Sono i partecipanti alle Finali nazionali dei Campionati di calcio, pallavolo, nuoto e pallacanestro Uisp, che raggiungeranno Rimini e Riccione da tutta Italia, e faranno base al Villaggio Uisp 75 allestito nei pressi del Mojito Beach a Riccione. Il Villaggio Uisp 75, realizzato con il patrocinio dei Comuni di Rimini e Riccione, è collocato nella zona del Marano, area di confine tra le due capitali della Riviera romagnola. A tagliare il nastro del Villaggio Uisp 75, nel pomeriggio di giovedì 8 giugno, l’assessore con delega allo Sport del comune di Riccione, Simone Imola, che ha inaugurato dicendo: “Un ringraziamento alla Uisp per l’organizzazione di questo evento eccezionale e un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e a tutti gli accompagnatori. Questo evento è uno dei primi dopo la ripartenza, dopo quello che è accaduto nella nostra regione qualche settimana fa ed è la dimostrazione che Riccione c’è, Riccione vive, Riccione è forte e che lo sport traina anche Riccione”. Durante le finali gare ed incontri si svolgeranno in oltre 18 palestre per basket e volley e circa 20 campi per il calcio, dislocati tra Rimini e Riccione. Tutte le informazioni sulle attività programmate al Villaggio Uisp 75 sono a disposizione sul sito https://www.uisp.it/nazionale/villaggiouisp con aggiornamenti, foto e video in tempo reale. “Anche quest’anno l’Uisp Nazionale ha scelto Rimini per festeggiare le finali dei campionati nazionali e il suo 75° anniversario e ne siamo onorati” ha affermato la presidente dell’Uisp Comitato Territoriale di Rimini Mariagrazia Squadrani, presente al taglio del nastro. “La provincia di Rimini è una destinazione turistica famosa per le sue spiagge e la sua ospitalità unica. Tuttavia, noi siamo felici di dire che, da qualche anno a questa parte, Rimini e Riccione sono anche i luoghi ideali per questa manifestazione nazionale di Uisp che attira da noi atleti e appassionati da tutto il paese. L’anniversario della Uisp, quest’anno coronato anche dal Villaggio Uisp 75 allestito al Marano, è diventato ormai un appuntamento annuale e per noi del comitato di Rimini anche molto atteso, che coinvolge atleti di diversi sport e di tutti livelli provenienti da diverse parti di Italia. Lo sport ha il potere di unire le persone e superare le barriere sociali, noi di Uisp lo sappiamo bene e ospitare qui, a casa nostra, questa festa è motivo di grande orgoglio”. Il programma sportivo è molto articolato. Le Finali della pallavolo Uisp si terranno a Rimini: dall'8 all'11 giugno si giocheranno gli incontri dei Centri di salute mentale, dell'Under 17 e 18 femminile e maschile, degli Adulti femminile, maschile e misto.

Le Finali nazionali della Pallacanestro Uisp si svolgeranno a Rimini dal 15 al 18 giugno. Nello stesso week-end si svolgerà a Riccione, presso lo Stadio del Nuoto, il Campionato nazionale estivo esordienti di nuoto Uisp. Dal 22 al 25 giugno, invece, tornerà in campo la pallavolo con i settori maschili e femminili dall'under 11 all'under 16. La Coppa nazionale Uisp di calcio a 11, le finali nazionali dei Campionati di calcio a 11 e a 5 e le Rassegne nazionali si terranno sulla Riviera dal 23 al 25 giugno. Il programma degli eventi non prevede solo partite, gare e sfide sportive, ma anche momenti di scambio e riflessione, al fianco dei partner Uisp. Nel week end del 16–17 giugno, con la collaborazione di Ecopneus, sarà allestito un campo di basket removibile in Tyreplast, in piazza Ceccarini a Riccione, che ospiterà i test biomeccanici del professor Mauro Testa per misurare la rispondenza di questo tipo di materiale, frutto di economia circolare, e per sfide 3 vs 3 aperto a tutti e gratuite. Venerdì 16 giugno al Villaggio Uisp 75 si terrà il talk show “Sport sociale come leva per un turismo sportivo sostenibile” con gli interventi, tra gli altri, di Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp; Simone Imola, assessore con delega allo Sport comune di Riccione; Moreno Maresi, assessore con delega allo Sport comune di Rimini; Laura Vici, prof.ssa centro studi avanzati sul turismo Unibo - campus Rimini; Stefania Raimondi, dott.ssa AUSL Romagna, medicina dello sport e Mariagrazia Squadrani, presidente Uisp Comitato Territoriale di Rimini. A coordinare il tavolo sarà il presidente dell’Uisp regionale Emilia Romagna, Enrico Balestra. Venerdì 23 giugno, invece, sarà dedicato alla riflessione e al confronto sul tema dello sport femminile: infatti, si terrà l'evento conclusivo del progetto Back to the sport promosso dall'Uisp Emilia Romagna e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna. Il Villaggio Uisp 75 è realizzato da Uisp nazionale, Uisp Emilia Romagna e Uisp Rimini, con la collaborazione di Digital P, partner Uisp; con il patrocinio dei Comuni di Rimini e Riccione; con il supporto di Algida, Ecopneus e Marsh e la collaborazione tecnica di Gala, Agla e Wilson.