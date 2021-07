"Vorrei vacanze sicure per tutti"

Recita la segnalazione

Per la prima volta in vacanza a Misano, mi sto godendo il mare, il sole e la simpatia dei romagnoli. Vacanza perfetta? Lo sarebbe se non si vedesse all'interno di diversi esercizi ( bar, alberghi...) la mancanza di osservazione di semplici misure di sicurezza( gel disinfettante ben esposto e mascherina al chiuso) come pure la tolleranza di comportamenti non adeguati dei clienti ( girare senza mascherina etc) Abbiamo finalmente raggiunto una buona situazione rispetto ai contagi con tanti sacrifici, cerchiamo di conservarla come un bene prezioso, tutti insieme. E godiamoci la vacanza!