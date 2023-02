L'illustratore Stefano Vanni "regala" la sua arte per i segnalibro della biblioteca

Da alcuni giorni, ai fruitori della Biblioteca Comunale di Cattolica che prendono volumi in prestito vengono consegnati dei nuovi e personalizzati segnalibro. I colori accesi e i personaggi da fumetto sono i protagonisti di sei illustrazioni, compresa una in chiave natalizia, che l'artista cattolichino Stefano Vanni ha voluto "regalare" per loro realizzazione. Queste riproduzione sui cartoncini "fanno parte di una storia in elaborazione per libri per ragazzi", spiega Vanni. Si tratta, in particolare, di simpatici animaletti, veri e propri "topi da libreria".

"Voglio ringraziare Stefano - commenta l'Assessore alla Cultura, Federico Vaccarini - che ci ha fatto omaggio della sua creatività. Abbiamo subito condiviso questo dono con la comunità. Attraverso questi nuovi segnalibro, inseriti tra le pagine dei volumi, la sua arte arriva tra le mani dei tanti che usufruiscono del prestito librario". I segnalibro hanno anche una utile funzione per i lettori riportando sul retro orari e contatti della Biblioteca e l'indicazione della data limite per la restituzione dei testi. “Con Stefano Vanni la collaborazione proseguirà anche nei prossimi mesi grazie ad una esposizione di suoi lavori che stiamo programmando presso il Centro Culturale Polivalente”, aggiunge Vaccarini.