Arriva la "Settimana dei Single", attività ed eventi pensati per favorire incontri e nuove conoscenze

Riccione si prepara ad accogliere una serie di appuntamenti dedicati ai single. Dal 26 luglio al 1 agosto, arriva infatti la "Settimana dei Single" organizzata da Vitadasingle.net offrirà una serie di attività ed eventi pensati appositamente per favorire incontri e nuove conoscenze tra persone non impegnate sentimentalmente.

Durante quei giorni, uomini e donne single avranno l'opportunità di prendere parte a una varietà di appuntamenti, che spaziano da occasioni di svago e socializzazione a momenti di crescita personale e apprendimento.

Il programma

Venerdì 26 luglio h 21:30

Eye Gazing + Conferenza "Le dinamiche del coinvolgimento emotivo"

Un'esperienza molto rara, che permette ai partecipanti di connettersi grazie a uno "Speed Dating attraverso lo sguardo", creando un legame profondo e immediato senza l'uso delle parole.

Seguirà una conferenza con il fondatore di Vitadasingle.net, dove verranno esplorate le dinamiche dell'emotività e della comunicazione non verbale nelle relazioni interpersonali, offrendo spunti e riflessioni utili per comprendere meglio se stessi e gli altri.

Sabato 27 e domenica 28 luglio

Workshop "Comunicazione uomo-donna"

14a edizione del Weekend esperienziale che mira a migliorare le competenze comunicative tra i sessi, fornendo strumenti efficaci per una comunicazione più chiara e autentica.

Domenica 28 luglio h 15

Masterclass "Da single a coppia (e come evitare di tornare indietro)"

Un'esperienza formativa esclusiva, che guiderà i partecipanti attraverso il percorso dalla singletudine alla vita di coppia, con consigli pratici su come costruire relazioni durature e soprattutto soddisfacenti.

Una visione radicalmente diversa della coppia, frutto di decenni di studi di sociologi, comportamentisti, esperti di dinamiche sociali e psicologi elaborata con vitadasingle.net

Martedì 30 luglio h 9:15

Social Walking, camminata sul lungomare

Un'attività all'aperto che combina il piacere della camminata con la possibilità di fare nuove conoscenze in un contesto sportivo e informale, da Riccione fino a Misano a/r attraverso il lungomare.

Giovedì 1 agosto h 21

Pizzata per single

Una serata conviviale dedicata agli amanti delle cene, dove i partecipanti potranno gustare una buona pizza in compagnia di nuovi amici e amiche.

La Settimana dei Single a Riccione rappresenta un'occasione da non perdere per tutti coloro che sono single e desiderano ampliare la propria cerchia sociale, imparare qualcosa di nuovo sulle dinamiche relazionali e, perché no, magari trovare l'anima gemella. Gli organizzatori invitano tutti i single a partecipare a questi eventi, molti dei quali unici nel loro genere.

Per maggiori informazioni e per iscriversi agli eventi visitare la pagina "Eventi per single a Riccione": https://www.vitadasingle.net/eventi-single-riccione

Chi è Vitadasingle.net

Nato nel Settembre 2000, Vitadasingle.net è leader in Italia nell'organizzazione di eventi per single.

Con un database di oltre 208 mila iscritti alle diverse Newsletter tematiche e più di 1.500 eventi "live" finora organizzati con oltre 100mila partecipanti, è attivo in diverse regioni italiane. Il sito è anche un contenitore di risorse e di informazioni utili per chi vive da single: all'interno del sito e del suo Blog sono presenti Canali tematici sulla vita da single di tutti i giorni, dove i singles possono trovare suggerimenti per vivere meglio la loro condizione di vita.