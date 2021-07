Sfidano la crisi e lanciano un altro locale: "Puntiamo su tradizione e prodotti d'eccellenza"

A inaugurare la nuova attività a Villa Verucchio la sindaca Stefania Sabba: "I giovani hanno una marcia in più e devono avere sempre le opportunità per realizzare le loro idee"

"Non c'è storia, i giovani hanno una marcia in più ed è giusto lasciare loro lo spazio, le opportunità e le risorse per realizzare le loro idee". Con queste parole di fiducia e orgoglio la sindaca di Verucchio Stefania Sabba ha inaugurato sabato scorso "La Rotonda Bistró di Romagna, la nuova sfida imprenditoriale aperta a Villa Verucchio.

"E' iniziata la nostra nuova avventura", raccontano i gestori con entusiasmo e voglia di farsi conoscere sempre di più, anche se sono tutti ben noti ai buon gustai del territorio. "Dietro al banco della pizza c'è infatti il ritorno di Roberto, per gli amici "Rocco", dell'attività Faccio Pizza, che ha sfornato pizze per generazioni e generazioni di ex giovani verucchiesi e non solo".

I gestori che hanno anche Faccio Pizza anche in questa nuovo attività punteranno sulla qualità delle materie prime, le migliori farine biologiche ed impasti a lunga lievitazione, prodotti e fornitori a km 0, accompagnando il tutto da una ricercata selezione di birre artigianali, utilizzando produttori locali". Il menù spazia dai taglieri di salumi e formaggi con una grande varietà di confetture, le specialità di carne al barbecue e tanti altri piatti da gustare anche nel ampio giardino del locale.