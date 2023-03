Si premiano le eccellenze riminesi: la Rebola di Enio Ottaviani "sul podio" della Guida nazionale Vitae

Un vino del riminese premiato dai sommelier di Ais Romagna nella guida nazionale Vitae 2023. La premiazione avverrà sabato 25 marzo nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ a Cesena Fiera, evento che fa incontrare l’enologia d’eccellenza di quattro territori: Romagna, Emilia, Marche e Umbria. Il vino a bacca bianca al top dei sommelier che sarà premiato è Enio Ottaviani (San Clemente, RN) Colli di Rimini Rebola 2021.

La guida Vitae è una delle più autorevoli dedicate al vino nel panorama nazionale. A valutare i vini, rigidamente alla cieca, sono le Commissioni regionali di degustazione composte dai sommelier Ais dei vari territori. Un lavoro certosino di degustazione e racconto che vede l’assaggio di centinaia di vini e la mappatura delle principali cantine. Il responso dei sommelier ha visto in regione l’assegnazione delle Quattro Viti a 33 vini della Romagna e 31 dell’Emilia.

Tutti i vini top della Romagna, insieme a quelli eccellenti di Emilia, Marche e Umbria, sono i protagonisti della giornata di sabato 25 marzo, nella seconda edizione di "Esperienze di Vitae" in Fiera a Cesena.

Due i momenti della giornata. Si parte la mattina (ore 10:30) con l’evento riservato alle cantine top dei quattro territori con la premiazione delle Quattro Viti. Nel pomeriggio, dalle ore 14:00 (fino alle 19:30), spazio alla platea di appassionati, winelovers soci Ais e professionisti del settore, con l’apertura dei banchi di assaggio dei vini premiati, serviti e raccontati dai sommelier Ais.

Per gli abbinamenti cibo vino saranno presenti all’esterno alcuni food truck a tema con i territori dei vini rappresentati: fra le proposte in degustazione ci saranno i Passatelli romagnoli, le tigelle modenesi e le Olive ascolane.