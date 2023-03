Il progetto “Siamo nati per camminare” mira ad educare ad una nuova cultura della mobilità 316 classi riminesi

Il Comune di Rimini aderisce alla campagna “Siamo nati per camminare”, che si terrà dal 20 al 31 Marzo 2023, giunta alla dodicesima edizione su scala regionale, quest’anno incentrata sul tema “Leggiamo la città camminando”.



“Siamo nati per camminare” si inserisce nel contesto più ampio del progetto regionale “Mobilityamoci”, a cui l’Amministrazione ha aderito, e che mira a realizzare un Piano di Mobilità Scolastica Sicura e Sostenibile, ma in particolare mira ad educare ad una nuova cultura della mobilità e a raccogliere i dati di spostamento casa-scuola degli studenti sulla piattaforma “Mobilityamoci 2.0” al fine di studiare le abitudini e agevolare il cambiamento.



“Calendario della mobilità” per 316 classi

Quattro istituti comprensivi e il sesto Circolo didattico hanno sottoscritto un accordo di rete con l’Amministrazione per promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e sociale per corretti stili di vita e il rispetto dell’ambiente. Trecentosedici classi registrano quotidianamente sul “Calendario della Mobilità” le modalità di spostamento casa-scuola e in ciascuna scuola insegnanti e famiglie stanno realizzando piccoli ma significativi cambiamenti negli stili di vita.



4 nuovi piedibus CiViVo grazie ai genitori volontari, che si uniscono alle 12 linee tradizionali

A titolo esemplificativo, nelle scuole primarie Margherita Zoebeli, Villaggio Primo Maggio, Flavia Casadei, Gianni Rodari e Maria Montessori, i genitori si sono uniti e impegnati a realizzare linee pedibus due volte a settimana. Il primo ad essere inaugurato, proprio questa mattina, giorno di inizio della campagna “Siamo nati per camminare”, sarà quello della scuola primaria Zoebeli a Santa Giustina, alla presenza degli assessori Mattia Morolli e Francesca Mattei. I genitori volontari hanno costituito un nuovo gruppo CiViVo e hanno inserito tra i progetti proprio l’accompagnamento dei bambini che frequentano la scuola con due linee pedibus: uno con partenza da Via Bagnacavallo e l’altro con partenza da Via Verghereto.



Le altre iniziative: dedalate, camminate e letture nei parchi

Dal 20 al 31 Marzo i volontari FIAB “Camminando e Pedalando” accompagneranno le classi di scuola dell’infanzia nei parchi dei loro quartieri dove ad attenderli ci saranno le storie dei lettori volontari della Biblioteca Civica Gambalunga e i bambini durante il tragitto saranno dei piccoli ciceroni per il loro personaggio fantastico creato in classe con materiale di recupero. Nel mese di Marzo avranno inizio le passeggiate in bicicletta per 19 classi quinta delle scuole primarie, accompagnati anche loro dai volontari “Pedalando e Camminando” e sempre nel mese di Marzo 3 classi di prima della scuola secondaria di primo grado (Fermi, Marvelli, Panzini) hanno fatto un’esperienza di orienteering nei pressi dei loro quartieri a cura dell’Associazione Ippogrifo.

Il ruolo del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Rimini

A supportare e promuovere le iniziative il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Rimini, a cui hanno aderito 26 classi di scuola dell’infanzia (Albero dei bambini, Officina dei bambini, Zavalloni, Aquilone, Girasole, Acquamarina, Capriola e Gabbianella), 36 classi di scuola primaria ( Rodari, Casadei, Zoebeli, Casti, Montessori, Boschetti Alberti) e 6 classi di scuola secondaria di primo grado (Dante Alighieri).

Le inziative di “Siamo nati per camminare” sono realizzate grazie ad una rete locale fatta di istituzioni (tra cui i settori educativi, mobilità, SIT, CiViVo, qualità urbana e verde pubblico, Polizia locale, Biblioteca Gambalunga , Ausl (Dipartimento di Igiene Pubblica e Medicina dello Sport), Anthea, scuole, genitori, volontari, associazioni tra cui Rimini in rete. Le attività sono rese possibili grazie al lavoro de

“Educare ad un nuovo rapporto con l’ambiente - spiega Chiara Bellini, vice sindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – passa anche da iniziative come queste, da piccoli ma importanti cambiamenti quotidiani. Grazie a queste collaborazioni, in cui il Ceas di Rimini da anni investe energie e risorse, è stato possibile anche ampliare le linee di piedibus, con la novità dei primi CiViVo dedicati, che affiancano ed ampliano quelli già esistenti, aumentando le linee e i quartieri raggiunti. Un cambio culturale che parte dalle famiglie e dalle scuole per arrivare, questo è il nostro auspicio, a tutta la nostra città” .