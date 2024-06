Il sogno di Mariana, apre il suo studio e si specializza alla Onyx Academy come docente Beauty

Dopo un periodo complicato della sua vita, Mariana con due figli si è rimboccata le maniche ed ha comprato un negozio per realizzare il suo sogno. Mariana Rezmerita, già proprietaria dello studio Marry Nails Rezmerita Academia situato in viale Tripoli 193 a Rimini, ha recentemente completato il prestigioso corso TTP Onix Academy Milano, un programma formativo unico nel suo genere dedicato a chi aspira a diventare docente nel settore della bellezza.

Il corso, rinomato per la sua eccellenza e la varietà degli argomenti trattati, mira a fornire una formazione completa e approfondita, essenziale per chi desidera affermarsi come insegnante professionista. Tra i principali temi affrontati, figurano la consapevolezza emotiva, il personal branding, il public speaking, l'armocromia e l'uso efficace della voce.

Per Mariana Rezmerita, questo corso ha rappresentato un passo fondamentale nella sua carriera. Già esperta nella ricostruzione unghie e nella gestione del suo studio a Rimini, la formazione ricevuta presso TTP Onix Academy dove il direttore generale di Onyx Academy Daniele Salamina ha ulteriormente arricchito le sue competenze, permettendole di diventare una docente qualificata nel suo campo. “Questo corso è stato cruciale per completare e perfezionare l’esperienza che ho acquisito negli anni”, afferma Rezmerita.

Dal 30 giugno partirà il suo corso dove svelerà nuove tecniche avanzate per rendere il lavoro più preciso, con tempi più veloci e ridurre il consumo dei prodotti. Qui il link per iscriversi: https://www.instagram.com/marrynailsrezmerita/