Sotto il sole di Riccione, la città presa d’assalto dai turisti per il ponte di Ognissanti

La città di Riccione è stata presa d’assalto dai turisti. Il bellissimo sole che sta baciando questo lunghissimo ponte di Ognissanti ha fatto arrivare vacanzieri da ogni parte d’Italia e anche d’Europa. Alberghi pieni per almeno tre notti, tanti ristoranti sold out già da diversi giorni, congressi di prestigio ed eventi sportivi: a Riccione c’è davvero di tutto e di più. Viale Ceccarini e tutto il quadrilatero centrale regalano un colpo d’occhio degno dei più gettonati fine settimana estivi. Riccione regala gioia e spensieratezza ai suoi ospiti.

La sindaca Angelini: “Grande entusiasmo, tantissimi ospiti: la festa è davvero infinita."Daniela Angelini, sindaca di Riccione con delega al Turismo: “Che meraviglia Riccione baciata dal sole, lo splendore del nostro mare Adriatico, le nostre spiagge, bar, ristoranti e alberghi pieni, viale Ceccarini più affollato che in agosto. Questa estate sembra non volere finire mai e noi siamo pronti ad accogliere con entusiasmo chi continua a sceglierci per stare bene. Sarà davvero una “Festa infinita”. Abbiamo già annunciato i grandissimi eventi per il weekend di San Martino con “Visioni di futuro” del Festi Group. A breve comunicheremo il ricco e innovativo cartellone degli eventi di Natale e Capodanno. Ma da qui al nuovo anno saranno ancora tantissime le sorprese e le ragioni per continuare a scegliere Riccione”.



Il direttore dell’Associazione albergatori Cevoli: “Alberghi pieni, meglio di tanti weekend estivi”Luca Cevoli, direttore dell’Associazione albergatori di Riccione: “Questo finale di ottobre è stato davvero inatteso. Questo lungo weekend sta andando molto meglio di tanti fine settimana dell’estate. Gli alberghi che hanno deciso di stare aperti, una settantina, circa il trenta per cento del totale, sono pienissimi su un periodo medio di tre notti. Il bel tempo chiaramente sta favorendo l’arrivo dei turisti ma vanno segnalati anche i congressi e gli eventi sportivi in corso. Il colpo d’occhio della città è davvero molto bello e come operatori ne siamo soddisfatti”.



Il presidente del Consorzio Ceccarini Metto: “Bellissimo clima di festa”

Il presidente del Consorzio Ceccarini Maurizio Metto: “Siamo solo a metà dell’opera - premette il presidente - perché Riccione Mi Strega ha ancora tanto da regalare: intanto registriamo una bella euforia”. Il Consorzio Ceccarini ha organizzato con tutti gli altri Comitati d’area di Riccione e in collaborazione col Comune l’evento che in questo lungo ponte ha cambiato l’immagine della città. “Gli allestimenti stanno piacendo molto. Sviluppando il tema Halloween, si è scelto di non spingere su un’immagine lugubre, preferendo un approccio molto più festoso, a misura di famiglie e bambini. Anche gli spettacoli sono piaciuti moltissimo e ci fa piacere avere riscontrato una grandissima presenza di turisti sia sabato che ieri, domenica. Gli eventi vanno avanti: ci sarà da divertirsi”.