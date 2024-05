Lo Space pronto ad aprire i battenti: un grande palco per la discoteca che ha traslocato da Ibiza

Mancano ormai poche ore all'apertura ufficiale. Dopo settimane di operai e lavori “il sogno è diventato realtà”, continuano a ripetere i responsabili di Space Riccione. E in effetti a giudicare dalla portata del progetto, sembra proprio così. Domenica 2 giugno apre i battenti Space Riccione, il locale che si propone di rappresentare un nuovo modo di interpretare la club culture, in Italia e nel mondo. Carl Cox, Dixon, Andrea Oliva, Shamza, Anna Tur e Armonica saranno i protagonisti dalle 14 alle 2 dell’Opening Party in agenda nella giornata del 2 giugno, evento atteso da migliaia di appassionati che vedrà una consistente presenza di pubblico proveniente dall’estero, a dimostrazione della natura internazionale del progetto.

Da Ibiza a Riccione

Il mitico Space Ibiza, nominato molte volte "The Best Global Club" nella classifica di Dj Mag, riprende così ufficialmente la sua gloriosa storia a distanza di 8 anni dall’ormai famoso closing party dell’estate 2016. Il nuovo Space, posizionato sulla collina riccionese, è un club di nuova generazione, pensato per un intrattenimento diurno e notturno e distribuito su 3 grandi aree (Arena, Woodland e Terrace), adatto ad accogliere concerti e grandi eventi di musica elettronica. Il palco imponente e una tecnologia innovativa renderanno l’esperienza unica per chiunque parteciperà ai 18 eventi in programma per la stagione estiva, che spazieranno da Carl Cox a Luciano, da Martin Garrix a David Guetta, da Boris Brejcha a Tale of Us e diversi altri Top Dj ancora da annunciare, senza dimenticare i concerti di Tony Effe, Anna e altri personaggi della scena trap italiana.

Il payoff “club meets festival” rende bene l’idea di una location in cui le logiche del club si fondono con quelle degli happening musicali internazionali. Il target è quello dei clubbers, ma con un occhio di riguardo a quello più adulto e benestante, con una ampia offerta destinata a un pubblico più esigente.

Attenzione all'ambiente

Particolare attenzione è stata rivolta alle soluzioni di compatibilità energetica e sostenibilità ambientale, non solo nella costruzione della struttura degli spazi ma anche nelle iniziative che saranno parte integrante del programma e che avranno al centro Woodland, uno dei tre dancefloor completamente immerso nel verde con musica dal vivo, cultura territoriale, arte e formazione. "Space Riccione è un progetto ambizioso - spiegano i promotori -, che si pone tra gli obiettivi quello di riportare la Riviera al centro del movimento internazionale, nato dalla join venture tra imprenditori affermati tra cui spicca il Gruppo Cipriani, protagonista del mondo dell’intrattenimento globale e leader mondiale della ristorazione di lusso".