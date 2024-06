Attesi in Riviera 30 mila atleti per un lungo fine settimana di sport

Parte oggi Sportpertutti Fest, un’occasione unica per conoscere da vicino i protagonisti delle Finali nazionali Uisp e per approfondire alcuni aspetti dello sport sociale e per tutti, come l’impegno contro la violenza sulle donne e il valore inclusivo dello sport.

“Il popolo dello sportpertutti colorerà la Riviera Romagnola tra giugno e luglio – ha detto il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce nel corso della presentazione nazionale che si è tenuta giovedì 13 giugno - saranno infatti 32.500 i partecipanti allo “Sportpertutti Fest 2024” per una girandola di eventi e workshop in occasione di alcune delle maggiori Finali e Rassegne nazionali dei Campionati Uisp, con nuoto, pallavolo, pallacanestro, calcio”.

“Un numero record di partecipanti che testimonia l’impatto positivo dello sportpertutti sul turismo e sull’economia del territorio in nome della salute, dello sviluppo sostenibile e del valore sociale dello sport”, ha detto Simone Imola, assessore allo sport del Comune di Riccione.

Fine settimana ricco di sport

Sportpertutti Fest 2024 entrerà nel vivo in questo week-end, con il basket e il nuoto. Venerdì 14 giugno, riflettori puntati sullo Stadio del Nuoto di Riccione, dove scenderanno in vasca 4.000 atleti dagli 8 ai 20 anni. Contemporaneamente, sino a domenica, sul parquet di 20 palestre di Rimini e Riccione scenderanno in campo oltre 100 squadre da tutta Italia per le Finali e Rassegne nazionali Uisp maschile e femminile di pallacanestro. Completeranno il programma di questo fine settimana, le Finali nazionali Uisp di basket in carrozzina, con 8 squadre che si contenderanno il titolo negli impianti dell’Eurocamp di Cesenatico. E' possibile seguire l'andamento delle Finali nazionali Uisp e di Sportpertutti Fest dal sito nazionale predisposto per questo evento, dai social Uisp nazionale e dal sito www.uisp.it e dai social e siti internet delle Sda Uisp Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Calcio.

Altri dettagli della manifestazione, che gode del sostegno della Regione Emilia Romagna e dei patrocini dei Comuni di Riccione e Rimini, sono stati illustrati da Enrico Balestra, presidente Uisp Emilia Romagna; Claudio Aulizio, amministratore Digital Promoter e Massimiliano Benedetti, direttore tecnico della Polisportiva di Riccione.





Gli altri appuntamenti

Migliaia di persone, soprattutto giovani, raggiungeranno da tutta Italia la Riviera Romagnola e faranno base al Villaggio Uisp dello “Sportpertutti Fest 2024” che sorgerà nei pressi di Operà, via Goethe 46, collocato nella zona del Marano, area di confine tra Rimini e Riccione.Il prologo di Sportpertutti Fest si è tenuto a Cesenatico con le Finali nazionali Uisp di ginnastica artistica maschile e femminile, con 3000 giovani. La conclusione dell’evento si è tenuta il 13 giugno con esibizioni libere e festa finale con i partecipanti.

Ecco alcuni degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Da giovedì 20 giugno a Rimini entreranno in scena pallavolo e calcio. Riflettori sulla pallavolo con la Rassegna, il 22 sera una Festa con cena al Frontemare e domenica 23 giugno, in mattinata, premiazioni e Festa finale per il 20esimo anniversario dei Campionati di pallavolo Uisp a Rimini. Venerdì 21 giugno entrerà in scena il calcio Uisp, con le finali che si terranno in diversi campi di Rimini dalla mattina alla sera. Sabato 22 giugno è prevista la fase finale del Progetto Goal 5, che prende spunto dall’art. 5 dell’Agenda 2030, contro violenza sulle donne e diritti per la parità di genere. Scenderanno in campo quattro squadre miste, formate da uomini e donne, che daranno vita ad un quadrangolare.

Giovedì 4 luglio si aprirà il week end conclusivo di Sportpertutti Fest con la Rassegna Junior Pallavolo e una serata-evento organizzata insieme ai partecipanti al Festival del Sole (30 giugno-5 luglio), la più grande kermesse di ginnastica libera che si tiene nel nostro Paese. Il programma verrà replicato anche venerdì 5 luglio, in concomitanza con la Notte Rosa. Sabato 6 luglio proseguiranno le Finali di Pallavolo ed è previsto un evento finale con la presentazione del Progetto Monitora, a cura di Uisp nazionale, nuove azioni contro le discriminazioni per promuovere buone pratiche per uno sport inclusivo. Per completare il programma, domenica 7 luglio a Rimini si terrà la parte finale della Rassegna Junior Pallavolo, con premiazioni e festa conclusiva.