Dimmi che sport fai e ti dirò chi sei

Sapevi che lo sport che pratichi definisce la tua personalità? E viceversa, che la tua personalità ti porta a scegliere uno sport anziché un altro? A dirlo è uno studio effettuato dalla British Heart Foundation. Secondo questa ricerca sembra proprio che l’attività praticata racconti molto di noi e del nostro carattere.

Ad esempio, chi pratica il ciclismo è una persona serena e rilassata, poco propenso a soffrire di stress o a entrare in crisi depressive, anche se pecca un po' di materialismo; chi corre, invece, è una persona estroversa, ama essere al centro dell’attenzione e gli piace la musica più vivace e allegra, mentre i nuotatori sarebbero le persone più felici e gli amanti più focosi.

E chi pratica tutti e tre? La risposta è ovvia! È un mix di tutte le caratteristiche.

Sei pronto a scoprire che tipo sei?

Iniziamo!

Camminata

La camminata è lo sport scelto da persone un po’ chiuse, che amano la solitudine e quindi non gli piace essere al centro dell’attenzione e preferiscono stare da soli. Chi pratica la camminata sportiva è una persona generosa che ama fare qualcosa di buono per gli altri. È il meno materialistico di tutti i tipi sportivi.

Yoga

Non c’è dubbio che lo yoga è l’ideale per allenare il corpo e rilassare la mente. La sua pratica ha origini antichissime e grazie alle tantissime asana (le diverse posizioni yoga), è possibile raggiungere un benessere per il corpo, la mente e lo spirito attraverso movimenti fluidi del corpo e la pratica della respirazione, discipline finalizzate alla meditazione o al rilassamento. Chi sceglie questa disciplina è una persona empatica, positiva e amante della natura. Sono gli sportivi meno materialisti, più coscienziosi e generosi.

Tennis e padel

Il tennis o il padel sono sport scelti da chi desidera mantenere un certo distanziamento sociale ed essere comunque in compagnia: si è in due, ma su un grande campo. Praticare con costanza questo sport apporta molti benefici: tonica il corpo soprattutto i glutei, in quanto costringe a correre e colpire la palla sempre piegati sulle gambe. Inoltre, si tratta di uno sport aerobico, quindi comporta un buon dispendio calorico. I benefici del tennis non sono solo sul corpo ma anche sulla mente, perché allena concentrazione e autocontrollo. Chi pratica questo sport è, infatti, una persona che ha un certo self control, ama le sfide e va dritto verso il suo obiettivo.

Il padel, invece, migliora il coordinamento, l’agilità e la reattività. Aiuta ad evitare l’atrofia muscolare o i disturbi del corpo ottimizzandone l’elasticità. Aumenta l’autostima e il giocatore acquisisce autodisciplina. Migliora il sistema cardiocircolatorio e cardiovascolare, riducendo il rischio di attacchi cardiaci o insufficienza cardiaca. Aumenta la forza, il tono muscolare e i livelli di colesterolo, consentendo di bruciare fino a 400 calorie a partita. Chi sceglie il padel, invece, è una persona che ama divertirsi, determinata e socievole

Danza

La danza non è una semplice disciplina sportiva, ma un mezzo di espressione totale della persona, in grado di assicurare un equilibrio psicofisico ottimale. La danza, nelle sue molteplici tipologie, ha molti effetti benefici sul corpo. Ad esempio aiuta a bruciare calorie; migliora il tono muscolare; sviluppa la coordinazione, grazia e postura; stimola la frequenza cardiaca; migliora la mobilità articolare. Inoltre stimola le endorfine e il benessere rendendoci più felici. Chi sceglie la danza è una persona che ama sentirsi bene con se stessa. A volte puoi risultare un po’ rigida, soprattutto con se stessa, ma quando riesce a raggiungere gli obiettivi che si era preposta, si sente talmente bene da dimenticare ogni tipo di stress o problema passato per raggiungerli.

Pallavolo

È il terzo sport più diffusi in Italia, dopo il calcio e il tennis. La pallavolo è uno sport che diverte, unisce e crea interazione. Praticato in età adulta, apporta numerosi benefici sia dal punto di vista psichico sia fisico. Ad esempio aumento dell’autostima, positività, riduce lo stress, permette di superare i propri limiti, rinforza gli addominali, tonifica glutei e polpacci, bicipiti, tricipiti delle braccia e migliora la coordinazione. Per chi vuole dimagrire è considerato uno sport efficace da praticare. È lo sport di chi ama la compagnia e il gioco di squadra. Chi pratica questo sport gli piace avere sempre tutto sotto controllo anche se non disdegna la possibilità di attuare dei cambiamenti improvvisi. L’importante che avvengano di tanto in tanto e non siano la regola

Escursionismo

Se la tua passione è il trekking e l'escursionismo, allora sul lavoro sei tra quelli che tutti i capi vorrebbero: ami la tua azienda, sei disciplinato e preciso. Non ti piace attirare l’attenzione, sei meno materialisti rispetto ai ciclisti e sei decisamente orientato verso la religione e lo spirito.

?Palestra

Chi sceglie la palestra solitamente è una persona estroversa, emotivamente stabile che non soffre di sbalzi d’umore. Appartiene al gruppo degli sportivi più felici.