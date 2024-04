Una doppia magnum di Cuvée Brut in onore della partenza da Riccione del Giro d'Italia

Una doppia magnum di Cuvée Brut. Uno spumante nato in Valdobbiadene nei filari della tenuta Val De Brun di Astoria Vini, celebra e festeggia la partenza dalla Perla Verde del Giro d’Italia, in programma nella mattina di venerdì 17 maggio 2024. È una special edition griffata “Riccione” e di grande formato: una Jéroboam da tre litri. La distribuisce in esclusiva l’enoteca San Lorenzo.

Un evento da bere

La tappa del giro aprirà le porte all’estate e offrire un brindisi a base di una cuvée brut di bollicine, è il modo migliore per celebrare questo momento e legarlo a un grandissimo evento sportivo, che coinvolge tutta la città e porta Riccione la sua ospitalità e la sua bellezza, sulla ribalta nazionale e internazionale. Soprattutto, viste le caratteristiche di piacevolezza e di facile beva di un brut selezionato, la dimensione Jéroboam è perfetta per feste, eventi, cerimonie. Più semplicemente anche per un aperitivo o una cena con tanti amici nella propria casa o in spiaggia. Il tutto acquistando un’edizione speciale e celebrativa, unica nel suo genere, per riccionesi, turisti e appassionati di ciclismo.

I numeri dello spumante italiano

Nel 2023 sono saltati i tappi di 900 milioni di bottiglie di spumante italiano, di cui 7 su 10 consumate all’estero. Numeri maggiori di quelli raggiunti da Prosecco o metodi classici. Lo spumante è un classico, un best buy premiato dalle scelte di appassionati della bollicine di semplici consumatori. E l’enoteca San Lorenzo in partnership con Federalberghi Riccione, offre ad albergatori, così come a ristoranti e bar della Perla Verde, la possibilità di esporre la bottiglia, acquistarla a condizione particolarmente vantaggiose e collocarla tra le etichette speciali della propria carta dei vini.