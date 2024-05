Fantascienza, giochi, fumetti e divertimento: tutto pronto per Starcon 2024

Tre giorni intensi e ricchi di ospiti ed appuntamenti. Torna a Bellaria Igea Marina la Starcon Italia multiconvention che raccoglie al suo interno gli appassionati di fantascienza, scienza, gioco e tanto altro. La tradizionale manifestazione, che si svolge dal 1998, per l'edizione 2024 cambia location. Sarà infatti il Palazzo del Turismo ad ospitare Starcon Italia: dal 17 al 19 maggio 2024 le più famose serie di fantascienza saranno protagoniste assolute: Star Trek, Doctor Who, Stargate, Star Wars, Ritorno al Futuro e non solo.

Tanti ospiti internazionali

Molto ampio il parterre di ospiti internazionali che parteciperanno all'edizione 2024 di Starcon Italia

Armin Shimerman: noto per aver interpretato il ferengi Quark in diverse serie di Star Trek ma principalmente in Deep Space 9. Ha partecipato anche a Stargate Sg1. Ha interpretato personaggi ricorrenti in Buffy, Leverage, Boston Legal, The West Wing e tanti altri. Robert Picardo: uno degli attori più amati di Star Trek, interprete del personaggio del dottore olografico in Star Trek Voyager, nella sua carriera ha partecipato a tante produzioni televisive e cinematografiche. Oltre a Stargate e The Orville è apparso anche in The Flash, Quantum Leap e Smallville. E' anche regista, sceneggiatore e compositore. Todd Stashwick: uno dei suoi ruoli più recenti è quello del Capitano Liam Shaw nella terza stagione di Star Trek: Picard, ha anche partecipato a Law & Order, Supernatural, Leverage, Gotham, American Horror Story.

E ancora: Kitty Swink: ha partecipato a Star Trek, Sanctuary, Leverage, Babylon 5. Richard Price: ha interpretato 16 personaggi diversi in Doctor Who. Oltre a questo ha partecipato ai film Crudelia, Animali Fantastici, Downton Abbey, Mission Impossible Fallout. Harry Waters Jr.: uno dei suoi ruoli più famosi è quello di Marvin Berry (un cugino immaginario di Chuck Berry) in “Ritorno al futuro”. L'attore americano ha partecipato anche a tantissime produzioni teatrali. Beverly Washburn: ha partecipato alla serie classica di Star Trek e a tante produzioni cinematografiche e televisive tra cui General Hospital. Tania Lemani: attrice e ballerina ha partecipato alla serie classica di Star Trek.

Le iniziative in programma

Spazio anche al dietro le quinte: con l'attrice, doppiatrice e direttrice di doppiaggio Stefanella Marrama.

Ospite anche lo scrittore/divulgatore e doppiatore Leonardo Patrignani, vincitore del premio Bancarellino 2020, specializzato in letteratura per ragazzi. Con l'astrofilo e ricercatore Fabio Mortari si parlerà del cielo notturno e di astrofotografia. Saranno tanti gli appuntamenti in programma per questa edizione. Oltre agli incontri dedicati alle curiosità e alle novità sulle serie televisive e cinematografiche, ci saranno anche lezioni di lingua klingon, di bat'let (la micidiale arma klingon) e le curiosità legate alla musica dei guerrieri di Star Trek. Ci sarà la possibilità di provare una sessione di doppiaggio con l'attore e doppiatore Luca Gatta con Leonardo Patrignani o scoprire i segreti per la realizzazione di oggetti di scena. Giochi, fumetti e anche speciali modellini Lego e non solo.

Starcon è la multiconvention che al suo interno ospita: Sticcon XXXVI, convention dello STIC AL Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero"; Kronos One - I giorni dell'Onore, raduno di Iks Italian Klinzha Society, associazione ludica legata al mondo Klingon; Regeneration 4, la convention del Doctor Who Italian Club; Chevron 6, convention del SG-F Italia Stargate Fanlcub Italia

La Starcon 2024 è organizzata da Ultimo Avamposto, Stic - AL Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero" - Iks Italian Klinzha Society - Rocca Prop - Doctor Who Italian Club - SG-F Italia Stargate Fanlcub Italia.