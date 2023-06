“Butta via il telefono in mare e goditi la vita”: l'estate ha il ritmo del nuovo brano di "Peroz"

Il cantautore Stefano Perilli, o meglio "Peroz", rapper originario di Mesagne (provincia di Brindisi) e trasferitosi a Rimini in età adolescenziale, ha nuovamente dato “sfogo ai suoi pensieri attraverso la musica", esordendo nel mese di giugno con il nuovo singolo Il Palloncino Dalla Tasca. Un brano leggero dal sapore prettamente estivo, un indie-pop fresco e, allo stesso tempo, dalle connotazioni vintage capace di trasmettere spensieratezza e tanta ironia.

Nel testo si trova un messaggio chiaro: “butta via il telefono in mare e goditi la vita”.

“Ho lavorato a questo brano divertendomi e pensando alle mie estati passate: ho fotografato quei costumi bermuda un po’ larghi, quelli che quando mi tuffavo in mare si formavano come dei palloncini dalle tasche. Ho sorriso e alla fine ho inciso il pezzo”.

Peroz. Cantante e autore dei suoi brani, pubblica canzoni fin dal 2006. Tra i brani più popolari la “Riminiamo Song” con gli slang del dialetto riminese rilasciata nel 2016. Tra le altre cose, ha partecipato alla colonna sonora del Film “Ancora Volano Le Farfalle” con Giovanni Cacioppo (ex Zelig), girato tra Pesaro e Rimini, in uscita nelle sale per l'autunno 2023.