Prodotti locali e accessori per il mare, a Porto Verde apre un nuovo store a misura di turista

In vista dell’avvio della stagione turistica, proprio in questi giorni a Misano Adriatico ha aperto le porte al pubblico un nuovo punto vendita stagionale a marchio Crai. Si tratta di Crai Punto Verde, situato in via Calle dei Mercanti, che fino al termine del periodo estivo offrirà a turisti e clienti un ampio assortimento di prodotti gastronomici e non solo. L’operazione vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna, con soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il nuovo punto vendita stagionale entra a far parte del gruppo Crai dopo una totale ristrutturazione che ha coinvolto sia gli spazi esterni che interni e in particolare i reparti gastronomia, ortofrutta, latticini e surgelati. Punto di forza del negozio, la vasta selezione di prodotti locali, tra cui olio e miele del territorio. Per soddisfare le esigenze delle famiglie in vacanza, il negozio mette a disposizione anche un buon assortimento di giocattoli e accessori per il mare. Inoltre, lo store offre anche un comodo servizio di spesa con consegna a domicilio, che permette alla clientela di farsi recapitare gli acquisti comodamente a casa.