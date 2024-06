Specializzata nella rettifica motori, la storica azienda Andreini compie 90 anni e fa festa al Grand Hotel

Si è tenuta venerdì (21 giugno) la cena di gala presso il Grand Hotel di Rimini della Andreini Motori, storica azienda riminese specializzata nella rettifica motori. Un serata di festa e ricca di emozioni e di ricordi, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra clienti, fornitori, dipendenti ex dipendenti, loro familiari e graditi ospiti. A inaugurare la serata è stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha voluto portare il suo saluto a tutti gli ospiti, ci ha tenuto sottolineare l’importanza dell’azienda Riminese, e complimentarsi con i soci e tutta l’azienda, essendo da 90 anni parte integrante della storia della città.

Nel corso della cena di gala, nella splendida cornice del Grand Hotel, hanno preso la parola gli attuali amministratori della società, Alessandro e Matteo Andreini che rappresentano la terza e quarta generazione della famiglia che ha fondato e fatto crescere l’azienda, oggi proiettata anche verso nuovi mercati internazionali. A seguire è intervenuto anche l’onorevole Andrea Gnassi che, nella sua qualità di deputato della Repubblica e membro della commissione attività produttive commercio e turismo, ha sottolineato le doti di genialità e lungimiranza di Giuseppe Andreini, fondatore della Rettifica Andreini e la capacità di mantenere e sviluppare i suoi visionari progetti in ambito motoristico di chi l’ha seguito, prima il figlio Franco, poi il nipote Alessandro ed ora anche il pronipote Matteo, appunto la quarta generazione.

Hanno concluso gli interventi il Presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi che ha annunciato che la Andreini Motori sarà ufficialmente premiata da Confindustria in una successiva serata. Tante le testimonianze degli attuali soci e dei tanti dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda che hanno fatto emozionare tutti i partecipanti. La festa, allietata da ottima musica dal vivo, si è conclusa con il taglio della torta celebrativa e con l’arrivederci alla celebrazione dei 100 anni di attività.

Andreini Motori

La rettifica Andreini viene fondata da Giuseppe Andreini che ha iniziato nel 1925 come semplice operaio e si è subito appassionato alla meccanica di precisione. Dopo pochi anni, nel 1934, apre un piccolo laboratorio in via Cairoli, la prima officina di rettifica e ricostruzione motori d’Italia. Verso la fine degli anni 40 l’attività si sposta in via Castelfidardo, cresce il numero dei dipendenti e si consolida una clientela proveniente da tutta la regione.

Negli anni 60 assume la direzione della azienda il figlio Franco che trasferisce il piccolo laboratorio in via Valturio e poi in via Flaminia, trasformandolo progressivamente in un’impresa moderna con un’ organizzazione funzionale ed un sistema di lavorazione innovativo; il tutto senza perdere di vista il lato umano del lavoro.

Oggi Andreini Motori ha sede in via Covignano 195, e a Franco è succeduto il figlio Alessandro supportato dall'altro figlio Filippo, avvocato civilista, vicino alla azienda con lavoro, partecipazione, consigli. L’ultima generazione che ha portato nuovi stimoli e aperto prospettive future nel settore dell’automotive vede protagonista Matteo, figlio di Filippo, che ha saputo aggiungere all’attività tradizionale dell’azienda una dimensione commerciale con respiro internazionale.