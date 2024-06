Arriva in Riviera il torneo internazionale di TavBall, 8 mila euro il montepremi

Bellaria-Igea Marina è stata scelta come location per il prossimo International Tavball Cup Italia 2024, evento che porterà in Romagna atleti ed appassionati da tutta Europa, dal Brasile e dall’Argentina. Il Tavball è uno sport innovativo e dinamico che combina elementi del calcio e del pingpong. Si gioca su un tavolo quadrato utilizzando una palla morbida; l'obiettivo è colpire la palla con qualsiasi parte del corpo eccetto le mani, facendola rimbalzare sul tavolo e cercando di rendere difficile la risposta dell'avversario.

“Uno sport adatto a tutte le età - spiega Leonardo Rossi presidente della Tavball Europe - un gioco che deve essere provato da chiunque ami il calcio e accetti la sfida di unire abilità, coordinazione sulla sabbia e strategia. È molto divertente anche per gli spettatori con partite brevi e veloci; ad oggi sono 2.000 i praticanti ma, nei prossimi 5 anni, saremo oltre 200.000”.

L’evento si svolgerà nell’area beach sport del Centro Kiklos per poi proseguire con le premiazioni ed il party al vicino Beky Bay: un format leggero in cui gli organizzatori della San Marino puntano sul connubio fra divertimento e sport in spiaggia per tutti, aprendo le iscrizioni anche ai curiosi ed ai neofiti grazie al supporto di MSP Italia Comitato Regionale Emilia Romagna, asd si occuperà anche dell’organizzazione generale del prestigioso Campionato Mondiale Tavball 2024.

Per dare a tutti l’opportunità di giocare sono state create diverse categorie in base all’età: Under 18, Under 21, Under 30, Over 30, Over 40 ed una classifica speciale femminile. Molte, infatti, le donne che in spiaggia si dilettano con il pallone: grazie alla loro spiccata coordinazione e prontezza di riflessi sono naturalmente predisposte al tavball. Con un montepremi complessivo di 8.000 euro, l'International Tavball Cup Italia promette emozionanti sfide e momenti di grande spettacolo.

Patrocinato dal Comune di Bellaria-Igea Marina, orgoglioso di sostenere un evento che promuove l'attività fisica e l'attrattiva turistica della città, e supportato da Brand Gioielli, il 20 luglio sarà una giornata divertente, un'occasione di aggregazione per la comunità locale e i visitatori ed una imperdibile opportunità per vedere e praticare dal vivo uno dei giochi del momento.